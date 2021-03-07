維修零件案決標 陸軍老雲豹甲車隊今年底恢復妥善

國防部軍備局生產製造中心於3月5日公告一項「剎車卡鉗碟片組第一軸等3項」標案，履約時間為110年2月17日至110年8月16日。據了解，這項金屬產品零件標案主要用來維修國軍首批生產的「CM-32」及「CM-33」雲豹甲車，預計今年底前完成這批雲豹甲車維修案。

蔡政府透過制定「國防產業發展條例」專法，希望營造「經濟建構國防、國防支援經濟」的良性循環，預計6月1日施行，近年不少台灣廠商因此投入技術及資金往國防工業發展，其中「高僑自動化科技」於107年5月25日與「信鋐工業」共同得標取得國防部「CM-34」雲豹甲車動力底盤系統標案，決標總金額達新台幣45億6400萬元。

高僑與信鋐原規劃將在112年3月15日前交付軍備局209兵工廠CM34甲車需280套動力底盤系統，但國防部因應中樞衛戍需求，去年宣布運用擴充條款追加採購21輛「CM-34」雲豹甲車，動力底盤系統交貨數將增至301套。

根據「政府電子採購網」及「台灣採購公報網」歷年得標資料顯示，高僑於102年轉型國防工業，並於102年9月先後取得國防部軍備生產製造中心「大口徑彈頭組裝系統（防爆）」等5項標案。

國防部陸軍司令部去年針對出廠十餘年的首批國造378輛「CM-32」及「CM-33」雲豹甲車，啟動「計畫性維修」專案。陸軍司令部去年6月20日公告由「軍備局生產製造中心第209廠」得標取得「CM-32」及「CM-33」老雲豹甲車底盤載具基地段商維（引擎電控模組等84項）標案，履約時間為109年6月4日至110年11月30日，預算金額不公開，預計今年底前完成這批雲豹甲車維修案。

國防部軍備局曾表示，首批國造378輛「CM-32」及「CM-33」老雲豹甲車由於服役時間已長達近十年，因此這批雲豹甲車維修標案是屬於定期檢查的「計畫性維修」。軍備局也特別表示，陸軍234旅「CM-33」雲豹甲車去年曾發生「轉向機油封破裂」事件，因此軍備局已將十年更換一次的油封，改為五年更換一次，維持妥善率。

基本上，各式戰甲車的維修任務是屬於陸軍兵工整備發展中心的權責，但如果無法維修時，就必須透過軍備局生產製造中心第209廠向外採購新料件，透過向國內廠商採購雲豹甲車新料件的方式，建立國防自主後勤維保供應鏈。