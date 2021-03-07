國防產業發展條例傳6月上路 國軍「機動第6組」缺人中

據證實，108年5月31日三讀通過「國防產業發展條例」，待配套措施及施行細節完善後，行政院可望於今年6月1日正式宣布施行。但國防部政戰局因應這項條例組建負責建立國防科技廠商的安全管控機制的「機動第6組」，傳有人力不足的情況，國防部已要求3個月內完成人力補充。

新任國防部長邱國正已於2月23日正式上任，面對共軍威脅及呼應蔡總統國防自主政策，邱國正在上任前曾宣示「後備動員制度改革」、「對美軍售案後續裝備到達」及「中科院軍備研發」等三大任務，不難看出邱國正對台灣籌獲及自行研發國防武器裝備的重視。但「國防產業發展條例」這部攸關台灣國防工業發展的母法，行政院迄今尚未正式核定施行。

立法院早在108年5月31日就已經三讀通過「國防產業發展條例」，蔡英文總統也已經在108年6月19日公布，但時隔1年9個月後，這部攸關臺灣國防工業發展的母法，行政院迄今尚未正式核定施行，原因就出在於「國防產業發展條例」的8項配套子法規發布作業時程延宕，以及國防部有關安全查核的準備工作還沒到位，行政院是否會如期在今年核定施行，仍是未知數。

國防部於109年3月30日向立法院「外交及國防委員會」專案報告指出，包括「列管軍品廠商資格級別認證評鑑管理辦法」、「列管軍品範圍及認定辦法」等8項配套子法規，國防部預劃於109年6月底前完成發布作業，並規劃在109年下半年策定細部作業流程、向廠商宣導說明，並將於109年底陳報行政院，建議行政院自110年起正式施行，但現在時至110年2月底了，行政院卻尚未正式核定施行，主要原因出在於這8項配套子法並未如期在109年6月前發布，而是延宕到109年9月間才陸續完成發布作業。

但據知情立委證實，待配套措施及施行細節完善後，行政院預計將在今年6月1日正式宣布施行「國防產業發展條例」。

但有軍方人士透露，「國防產業發展條例」施行後，將由「國防部政治作戰局」負責國防廠商的安全查核工作，但現階段政戰局及所屬「軍事安全總隊」人力嚴重不足，難以負荷數百家國防廠商的安全查核工作。

據了解，國防部雖然宣稱已核定擴編「軍事安全總隊」的編制，並增設「機動第6組」，負責建立國防科技廠商的安全管控機制，但軍方人士指出，這只是抽調人力，挖東牆補西牆，至多再補幾個約聘雇人員而已，若想兼顧國防廠商級別認證時效並落實執行安全查核工作，現階段仍有一定難度，傳國防部要求3個月內成人力補充。