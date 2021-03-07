對美軍購排擠 憲兵6千多萬換重機今年只分配到1萬元

憲兵202指揮部快速反應連使用現役65輛1300cc山葉「皇家之星」重型機車，執行禮賓、戰備任務，憲兵指揮部已在今年（110）建案編列六千餘元預算，以衛戍區戰備為名，計畫兩年內完成大型重型機車更新汰換。但因國軍對美軍購預算排擠，六千多萬元預算今年只執行1萬元行政作業費，招標案計畫延明年實施。

憲兵指揮部在110年公開預算案指出，快反連現役大型重型機車，已達最低使用年限，因應戰場監控、敵情偵蒐警戒掩護，依令執行衛戍區快速應變制變等任務需求，辦理汰換，以有效提升機動作戰特性。

憲兵指揮部指出，計畫籌購大型重機65輛，含附屬裝備，將分兩年度編列6064萬1000元預算。而汰換老舊裝備後，將可有效發快速機動特性，提升部隊機動力。

據證實，憲兵指揮部已完成三家包括山葉在內的國內重機代理商訪商，新車標案將採取符合戰訓要求的「最有利標」實施招標，採購將以「輕、快」為首要原則，降低重車排氣量，便於戰術機動。而去年參加國慶演展的65輛現役「皇家之星」，屆時將按「國軍廢舊及不適用物資處理規定」，進行標售或拆解汰除。

但據了解，原計劃於今年招標的憲兵重車換裝案，受到對美軍購案預算排擠，今年預算執行只分配到1萬元行政作業費，最快明年才能執行招標。憲兵換車要再等等。