緬懷沈一鳴 國防部出「洋蔥滿滿」紀念集紀錄生平點滴
前參謀總長沈一鳴去年因黑鷹直升機失事殉職，國防部今天表示，沈一鳴紀念集已完成編印出版，收錄沈一鳴生前的生平點滴，及他和官兵、同袍、家人等的故事，也有袍澤對他最深的思念，縱使過了一年，沈一鳴的身影和期勉還存在所有人心中，相信他將繼續在天上看照守護台灣。
國防部今天在臉書上表示，過一年了，大家還記得威嚴中總帶著微笑的沈一鳴嗎？沈一鳴的紀念集「雄鷹丹心：參謀總長沈一鳴一級上將紀念集」已完成編印出版，除了收錄沈一鳴生平，還有袍澤、朋友對他的思念和互動點滴，也有他和家人、朋友、同袍及官兵的故事，內容「洋蔥滿滿」。
國防部表示，成功不是結局，失敗不是災難，最重要的是永不懈怠的勇氣，沈一鳴常用這句話勉勵部屬，他40年的軍旅生涯，就如同他飛行夾克胸前繡著「迎接挑戰」，將一生的精華歲月，奉獻給他最愛的家國，捍衛著台海領空及國家安全。
國防部表示，高層、基層人人讚揚沈一鳴，他待人誠懇謙和、零負評，因為國中時曾在街上賣過口香糖，看過別人的臉色，因此就算位高如總長，也從不嚴詞厲色，威嚴中總帶著微笑，縱使過了一年，「但總長的身影與他的期勉仍將存在所有人心中，相信他也將繼續於天上看照守護著台灣」。
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