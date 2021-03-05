中英對照公布中共侵擾行為 國防部：有助認知戰

國防部副部長張哲平今表示，有發現共機常態化侵擾，除透過不同方式應對，也會同步將中共所有侵擾行為，用中英對照的圖片、文字，刊在國防部網站的即時軍事動態與官方推特，讓所有民眾與外國友人看到中共破壞台海現狀、破壞區域和平穩定的行為，這對我方在認知戰有很大助益。

行政院長蘇貞昌與內閣團隊今赴立法院施政報告及備詢，民進黨立委王美惠關心共機頻頻侵擾，蘇貞昌答詢時指出，我國國軍、空軍兄弟全身著裝備，一旦中國軍機接近，6分鐘以內一定起飛，國軍訓練很優質，絕對不容任何國家包含中國侵門踏戶。

蘇貞昌表示，國軍依共機侵入程度反應，如果共機靠近西南空域，我國軍機就會驅離，國軍保護台灣主權、國家安全沒有一分一秒輕鬆，也盼能讓民眾知道國軍訓練辛苦，24小時都在準備，而只有充分準備，才能保護國家、人民安全，國軍不會讓國人失望。他也呼籲周邊國家，共同注意區域安全，不要常常打擾我國周邊。

張哲平則說，國軍應對方式針對共機常來態樣做調整，會用慢速機、戰鬥機與地面飛彈等應對，讓所有作業維持相對減少，讓任務執行效應最佳化；第二，將中共所有侵擾行為，用中英對照的圖片、文字，刊在國防部網站的即時軍事動態，同時公布在官方推特。

張哲平表示，要讓所有民眾與外國友人看到中共破壞台海現狀、破壞區域和平穩定的行為，這在認知戰對我方有很大的助益。而刊出後的回饋，讓百姓知道空軍、國軍隨時掌握共機機艦動態，也做事件應處保護國家安全，同時提高民眾敵情意識，讓國外也了解中共侵擾情況，批評中共。