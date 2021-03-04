陸軍109旅編成 黃曙光：後備教召將每年一訓、每次14天

針對新兵訓練與後備教召需求新編成的步兵109旅，昨日在新竹舉行編成典禮，主持儀式的參謀總長黄曙光指出，國軍藉由「每年一訓，每次14天」，增加教召能量、頻次與訓練強度，將使後備部隊戰力發揮到極致。

黃曙光昨日主持陸軍步兵109旅編成典禮，代表三軍統帥蔡英文總統及國防部長邱國正，對單位官兵執行編成各項整備工作的付出，表達肯定與嘉勉，期勉弟兄姐妹們發揮艱苦卓越的精神，戮力戰訓本務，再創「大膽部隊」輝煌篇章。

黄曙光致詞表示，步兵109旅是一支訓練有素、戰力堅強且具有光榮歷史的部隊，於民國47年戍守小金門期間，曾參加震驚中外的「八二三砲戰」，並獲頒「榮譽虎旗」，此次結合國防後備戰力提升，編成步兵旅強化國軍整體戰力，是肯定也是崇高的榮耀。

黄曙光指出，中共窮兵黷武，從未放棄武力犯臺，近年來不斷擴張軍事武力，造成區域情勢緊張，更頻繁派遣機艦騷擾我海空域，面對中共與日俱增的威脅，國防部前瞻未來防衛作戰需求，推動建軍備戰工作；尤其，陸軍地面部隊是防衛作戰最後一道防線，後備戰力的編成，是地面部隊的持續戰力，在臺澎防衛作戰中，關係著國家生死存亡，期勉大家發揮「八二三砲戰」同島一命的精神，捍衛國家安全。