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陸軍109旅編成 黃曙光：後備教召將每年一訓、每次14天

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
參謀總長黄曙光昨日主持步兵109旅編成典禮，為編成單位授旗、授印。圖/軍聞社
參謀總長黄曙光昨日主持步兵109旅編成典禮，為編成單位授旗、授印。圖/軍聞社

針對新兵訓練與後備教召需求新編成的步兵109旅，昨日在新竹舉行編成典禮，主持儀式的參謀總長黄曙光指出，國軍藉由「每年一訓，每次14天」，增加教召能量、頻次與訓練強度，將使後備部隊戰力發揮到極致。

黃曙光昨日主持陸軍步兵109旅編成典禮，代表三軍統帥蔡英文總統及國防部長邱國正，對單位官兵執行編成各項整備工作的付出，表達肯定與嘉勉，期勉弟兄姐妹們發揮艱苦卓越的精神，戮力戰訓本務，再創「大膽部隊」輝煌篇章。

黄曙光致詞表示，步兵109旅是一支訓練有素、戰力堅強且具有光榮歷史的部隊，於民國47年戍守小金門期間，曾參加震驚中外的「八二三砲戰」，並獲頒「榮譽虎旗」，此次結合國防後備戰力提升，編成步兵旅強化國軍整體戰力，是肯定也是崇高的榮耀。

黄曙光指出，中共窮兵黷武，從未放棄武力犯臺，近年來不斷擴張軍事武力，造成區域情勢緊張，更頻繁派遣機艦騷擾我海空域，面對中共與日俱增的威脅，國防部前瞻未來防衛作戰需求，推動建軍備戰工作；尤其，陸軍地面部隊是防衛作戰最後一道防線，後備戰力的編成，是地面部隊的持續戰力，在臺澎防衛作戰中，關係著國家生死存亡，期勉大家發揮「八二三砲戰」同島一命的精神，捍衛國家安全。

黄曙光表示，國防武力除了武器裝備、組織編制，最重要的就是扎實的訓練，步兵旅平時負責新兵及後備部隊訓練任務，訓練扎實與否，攸關地面部隊戰力的成敗，109旅肩負培育新訓人員成為合格戰鬥兵的責任，必須持續精進後備教召訓練，秉持「仗怎麼打，部隊就怎麼練；仗在哪裡打，部隊就在哪裡練」原則，運用各項演訓時機，發揮個人專業素養、落實各項訓練工作，贏得部屬信賴與社會支持。

針對新兵訓練與後備教召需求新編成的步兵109旅，昨日舉行編成典禮。圖/軍聞社
針對新兵訓練與後備教召需求新編成的步兵109旅，昨日舉行編成典禮。圖/軍聞社
步兵109旅是一支具有光榮歷史的部隊，曾於民國四十七年八二三砲戰中獲得勝利，並獲頒「榮譽虎旗」。圖、文/軍聞社
步兵109旅是一支具有光榮歷史的部隊，曾於民國四十七年八二三砲戰中獲得勝利，並獲頒「榮譽虎旗」。圖、文/軍聞社

教召 國軍 蔡英文 邱國正

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