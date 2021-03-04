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軍友社嵩山雷達站勞軍 累積1251場次

聯合報 / 記者程嘉文／即時報導
軍友社理事長李棟樑慰問嵩山雷達站官兵。圖／軍友社提供
軍友社理事長李棟樑慰問嵩山雷達站官兵。圖／軍友社提供

中華民國軍人之友社今天由理事長李棟樑、秘書長蔡鴻圖率領，與空軍司令熊厚基、副參謀總掌執行官徐衍璞，前往大屯山頂的嵩山雷達站，慰勞當地的駐守官兵，中午在基地與官兵餐敘。這是李棟樑六年前接任理事長以來，第九度到嵩山雷達站慰問。也是近六年來李棟樑本人第1251次的勞軍；至於各縣市進出口公會、以及工商企業社團、慈善團體等，參與敬軍慰問活動，總數更達到4412場次。

李棟樑說，原本計畫年前來嵩山慰勞，但受今疫情影響，只能延到年後實施，感謝國防部的安排，很高興能來看看大家。嵩山雷達站是北部防空重鎮，大家24小時輪班待命，執勤時非常辛苦。對於偏遠艱苦的單位，軍友社更要去關心，以實際的行動及實質的慰問，讓官兵感受到各界的支持。最近天氣受東北季風影響很大，天氣變化快速，希望大家注意保暖，為國珍重。

軍友社理事長李棟樑慰問嵩山雷達站，中午與官兵餐敘。圖／軍友社提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
軍友社理事長李棟樑慰問嵩山雷達站，中午與官兵餐敘。圖／軍友社提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
軍友社慰問嵩山雷達站，中午與官兵餐敘，右二起為秘書長蔡鴻圖、理事長李棟樑、副參謀總長執行官徐衍璞、空軍司令熊厚基。圖／軍友社提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
軍友社慰問嵩山雷達站，中午與官兵餐敘，右二起為秘書長蔡鴻圖、理事長李棟樑、副參謀總長執行官徐衍璞、空軍司令熊厚基。圖／軍友社提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雷達站 保暖

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