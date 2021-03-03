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陸軍海龍蛙兵鑑測 展現精壯體格受矚目
隸屬陸軍航特部的兩棲偵察營「海龍蛙兵」，今日對外釋出儲訓153期學員鑑測畫面，官兵強健精美的體格受到網友矚目。
隸屬於航空特戰指揮部的陸軍101兩棲偵察營，外界稱其為「海龍蛙兵」，駐地在金門、馬祖、澎湖等外離島，執行海域偵巡、特定水域水文偵查、運補護航、海上救難等任務。
海龍蛙兵每年會和美國海豹部隊在澎湖水域舉行「閃光操演」(Flash Taper)，美軍會派遣完整建制編組來台擔任教官，指導海龍部隊實施水域最新反恐特戰作為訓練，評估台灣的特戰部隊能量。
中華民國陸軍臉書粉專今日貼文指出，海龍蛙兵儲訓153期學員日前完成第一階段鑑測，展現歷經12週的訓練成果。貼文披露儲訓隊員實施一百磅臥推測驗、實施格鬥戰技奪刀、200公尺徒手蛙泳測驗與400公尺蛙鞋測驗項目。
貼文指出，海龍蛙兵儲訓153期學員日前展開為期五天的基本體能、格鬥及水域戰技等鑑測項目，驗證第一階段基礎訓練成效。測驗合格者將進入第二階段的「基礎潛水」、「岸際滲透」、「戰鬥射擊」、「山地戰技」及「水域戰技」等核心訓練課程，最後則是期末的硬漢週鑑測。
政府對美軍備採購金額暴漲，部分軍事後勤設施興建因此須延後期程。陸軍計畫在金門縣－金湖、澎湖縣－西嶼、連江縣－南竿新建陸軍航特部兩棲偵察營外離島港勤設施，原規劃自105年自110年計6年內完成，但經行政院調整為105至115年，延後到11年內完成，國防部已針對此案重新發布「新建工程委託設計及監造技術服務」決標公告內容。
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