陸軍海龍蛙兵鑑測 展現精壯體格受矚目

隸屬陸軍航特部的兩棲偵察營「海龍蛙兵」，今日對外釋出儲訓153期學員鑑測畫面，官兵強健精美的體格受到網友矚目。

隸屬於航空特戰指揮部的陸軍101兩棲偵察營，外界稱其為「海龍蛙兵」，駐地在金門、馬祖、澎湖等外離島，執行海域偵巡、特定水域水文偵查、運補護航、海上救難等任務。

海龍蛙兵每年會和美國海豹部隊在澎湖水域舉行「閃光操演」(Flash Taper)，美軍會派遣完整建制編組來台擔任教官，指導海龍部隊實施水域最新反恐特戰作為訓練，評估台灣的特戰部隊能量。

中華民國陸軍臉書粉專今日貼文指出，海龍蛙兵儲訓153期學員日前完成第一階段鑑測，展現歷經12週的訓練成果。貼文披露儲訓隊員實施一百磅臥推測驗、實施格鬥戰技奪刀、200公尺徒手蛙泳測驗與400公尺蛙鞋測驗項目。

貼文指出，海龍蛙兵儲訓153期學員日前展開為期五天的基本體能、格鬥及水域戰技等鑑測項目，驗證第一階段基礎訓練成效。測驗合格者將進入第二階段的「基礎潛水」、「岸際滲透」、「戰鬥射擊」、「山地戰技」及「水域戰技」等核心訓練課程，最後則是期末的硬漢週鑑測。