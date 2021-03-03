國防部耗資億餘元對美軍購炸藥包等軍品 供202廠生產用

國防部軍備局規劃今年起由202廠陸續量產30公厘穿甲彈、高爆彈及訓練彈等3項彈藥。國防部今日發布軍品採購決標案，上月耗資1億8936萬1478元對美軍購炸藥包等軍品，履約地點為南港區，即為202廠所在。

軍備局曾表示，為落實國防自主政策，第202及205廠規劃於108年起至110年完成30公厘穿甲彈、高爆彈及訓練彈等3項彈藥研製，今年起應可陸續量產。

國防部今日發布決標採購案，以1億8936萬1478元，對美軍購炸藥包等軍品，履約時間為即日起自民國113年底為止，履約地點則為南港區。

位於台北市南港區國防部軍備局202兵工廠，專責產製國軍通用火砲各類彈藥。該廠正執行CM34 30公厘機砲車砲塔組裝工程，同時規劃自行生產30公厘MK44鏈砲所需彈藥。