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「民安七號」演習將由台北市等11縣市政府陸續舉辦

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導

國防部今天表示，「110年全民防衛動員暨災害防救(民安7號)演習」預於3至5月間由台北市等6個直轄市、嘉義市等5個縣市政府陸續舉辦，將擴大傳染病防治演練、增加消防單位緊急救援隊運用，並將擴大民防團隊與後備軍人輔導組織支援救災。

國防部今天舉行記者會，表示今日是以行政院全民防衛動員準備業務會報秘書單位立場，說明「民安7號演習」期程與實施方式。

國防部表示，今年「民安7號演習」援例結合行政院「災害防救演習」合併舉辦，演習主在強化各地方政府面對各類災害整備作業，並檢視災防工作能量整合及應變效率。

國防部表示，考量今年仍受「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」影響，演習實施方式為遵循「中央流行疫情指揮中心」防疫規範，國防部邀集行政院災害防救辦公室、內政部、衛福部等相關部會、各直轄市、縣市政府共同研議，調整演習執行方式，並持續落實推動各項原有災害防救整備及因應作為。

國防部表示，演習預於3至5月間由臺北市等6個直轄市及嘉義市等5個縣(市)政府辦理，預於3月11日起由嘉義市政府辦理今年第1場次「民安7號演習」。

國防部表示，今年因仍受「嚴重特殊傳染性肺炎」影響，調整增加傳染病防治等演練課目，國軍配合支援演練，藉以協助直轄市、縣(市)政府防疫應變效能。

國防部說，操演同時將演練有效運用消防救災資源，當轄管消防機關救援能量不足以因應現場搶救時，由災害地所轄機關，依災害類型及量能需要，向鄰近單位提出支援需求，迅速集結緊急救援隊，協助救災任務。

國防部同時表示，民防團隊與後備軍人輔導組織遍布全國，為有效運用民力，今年演習規劃擴大參與，在地方政府災害應變中心指揮官指揮下，執行災害預警、警報的傳遞、人員疏散、搶救、避難勸告、災情蒐集及損失查報等救災事項。

演習 國防部 行政院

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