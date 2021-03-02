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勇鷹機交空軍戰測 胡開宏：感謝蔡總統國機國造政策

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
漢翔今天在台中漢翔沙鹿廠區舉行同乘活動，公開展示勇鷹一號與二號原型機，並由試飛官管延年、胡開宏試飛一號機；試飛官陸志元、戴允平試飛二號機。兩架原型機約升空四十分鐘後返場。記者洪哲政/攝影
漢翔今天在台中漢翔沙鹿廠區舉行同乘活動，公開展示勇鷹一號與二號原型機，並由試飛官管延年、胡開宏試飛一號機；試飛官陸志元、戴允平試飛二號機。兩架原型機約升空四十分鐘後返場。記者洪哲政/攝影

漢翔公司今天由董事長胡開宏同乘勇鷹高教機，宣示漢翔自主測試將告段落。他宣布，針對勇鷹號高教機，漢翔已順利完成測試與評估，透過飛行展示正式宣布，漢翔正順利進行研發測試評估，透過試飛驗證飛機系統的穩定性與性能，展現國防自主自研自製的能量，後續高教機將由空軍執行作戰測評。

胡開宏表示，感謝蔡總統與執政團隊「國機國造」政策，造就今天高教機研發試飛測試順利成功，新式高教機是凝聚航空產業能量的開始，讓台灣能夠在3年之內重建造機能量，且完成設計新飛機，未來漢翔將配合政府政策，致力於初教機及新一代戰機的發展。

新式高教機首飛成功以來，這段期間在全體同仁努力之下，如期如質進行測評及年底交機任務，感謝空軍及中科院的協助，並感謝民航局爭取增加試飛時段，在歷任董事長的領導與同仁努力之下，一棒接一棒地完成國機國造的神聖使命。

胡開宏表示，升空時他雖坐在後座，但起飛時由他親自帶桿，而「今天已超越測試課目，是測試空軍課目」，即空軍即將實施的戰術測試科目。

胡開宏表示，此趟飛行測試進行40分鐘，而「我代表空軍、我是老飛行員，我飛2600小時」，從官校到部訓隊，空軍要的是什麼課目，他十分了解，而勇鷹機符合飛行員訓練的需求，從落地後的速度、編隊，都可看出飛機成熟度。

在漢翔測試原型機期間，最高一天飛到三批，地空勤人員「天天起早爬晚」。而外傳國防部已完成委由漢翔生產初級教練機評估，胡開宏說，這要詢問國防部，但這項政策藉由高教機起手式，成型後配合國家政策，對漢翔、產業都有實質幫助。

漢翔公司今天由董事長胡開宏同乘勇鷹號高教機，宣示漢翔自主測試將告段落。記者洪哲政/攝影
漢翔公司今天由董事長胡開宏同乘勇鷹號高教機，宣示漢翔自主測試將告段落。記者洪哲政/攝影

高教 空軍 勇鷹

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