勇鷹高教機首波33架新機 年底起陸續撥交台東汰換F-5

漢翔公司今天由董事長胡開宏同乘勇鷹號高教機，宣示漢翔自主測試將告段落，後續將由空軍測評隊進駐實施作戰測評估。漢翔人員披露，若進度順利，勇鷹高教機可望於今年底小批量產兩架交予空軍，首波33架勇鷹高教機，將優先撥交台東志航基地，汰換F-5部訓機。

去年10月間台東志航空軍基地一架F-5E戰機起飛後，因發動機失效墜毀於台東近海，飛官朱冠甍上尉跳傘落海，經搶救不治殉職。朱冠甍的母親趕到殯儀館，一度情緒崩潰，高喊「零件你們不會換嗎？你們會冒著危險去開嗎」、「說再多也沒有用，只希望不要再有下一個遺憾」、「可憐的是他的孩子跟他的老婆」。國防部曾宣示，將盡速汰換F-5戰機。

漢翔今天在台中漢翔沙鹿廠區舉行同乘活動，公開展示勇鷹一號與二號原型機，並由試飛官管延年、胡開宏試飛一號機；試飛官陸志元、戴允平試飛二號機。兩架原型機約升空四十分鐘後返場，由胡開宏對外致詞。

擁有IDF戰機等機種2600小時的胡開宏表示，勇鷹高級教練機屬於現役機種的延伸型，機體使用許多複材，空電裝備是最新的，飛機性能超越役AT-3。而高教機自製率由於含括許多國造系統零件，零附件自製率達55%左右，高於IDF戰機的35%。

胡開宏並未否認，勇鷹高教機的滯空時間可達兩個半小時以上，漢翔公司副總經理杜旭純則證稱單次試飛高曾滯空一小時以上.至於勇鷹能否比照F-5戰機掛載空對空或對地飛彈執行戰訓任務，胡開宏表示，配合空軍需求，漢翔會全力以赴。

執行飛訓的試飛官陸志元則表示，勇鷹高教機設計目標，就是空軍「三階段兩機種」訓練模式，可同時接替現役F-5步訓機與AT-3高教機任務。而勇鷹機的性能、航電設計，已涵蓋我現役主力戰機，擴充能量範圍很大，不管航電、操作系統，或實施對空、對地（攻擊）訓練科目，都能涵蓋，航程與科目都符合空軍作戰需求。

至於立委曾質疑，勇鷹號高教機原型機進場速度約為142浬，較AT-3高出20浬，甚至比F-16的139浬快，對僅受初級教練機受訓的學員恐有負面影響。杜旭純否認此節，但胡開宏則坦承這方面有改進空間。胡開宏說，原型機裝設有許多試飛時的感應器，後續拆掉約可減重1000磅，「速度是可以往下降的」，與AT-3沒有很大差距，而漢翔也會針對進場速度角度等，制定訓練規範。

胡開宏進一步表示，勇鷹機上依空軍戰術需求，配備有虛擬雷達，可實施視距外攻擊訓練，外界關切勇鷹機後座教官的視野、前座操作、進場速度，都沒有問題。

空軍現役F-5戰機有後燃器，可進行超音速飛行訓練，而由於勇鷹機沒有軍用推力所需的後燃器。杜旭純說，一則空軍超音速飛行訓練科目很少，而勇鷹機以動能加位能方式（俯衝），也能實施超音速飛行訓練。

漢翔內部官員則證稱，勇鷹機三、四號機目前已上架組裝，以因應年底交機需求，而測試中的原型一、二號機構型其實相同，二號機並未改變，而因應F-5機況，國防部政策改變，首批勇鷹高教機原本要優先部署空軍官校，現在生產前33架改優先部署台東志航基地，汰換F-5部訓機。