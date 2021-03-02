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蘇貞昌：堅實國防、國際堅持是維護國安最佳保證

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
立法院上午舉行新會期的第一次施政報告，行政院長蘇貞昌赴立院施政報告並接受質詢。記者鄭超文／攝影
立法院上午舉行新會期的第一次施政報告，行政院長蘇貞昌赴立院施政報告並接受質詢。記者鄭超文／攝影

行政院蘇貞昌今天在立法院施政報告中指出，近年來中國軍機密集 繞擾我國鄰近空域，連農曆年期間也不間斷。台灣堅守「和平、對等、民主、對話」原則，不挑釁、不冒進，但唯有堅實的國防與國際支持，才是維護國家安全的最佳保證。

蘇貞昌指出，國家安全才有一切，在蔡英文總統領導下，政府竭盡所能，維護國家主權。為強化自我防衛能力，國機國造及國艦國造 正在加速進行。

蘇貞昌表示，去年新式高教原型機「勇鷹號」首飛、潛艦原型艦開工，首艘快速布雷艇、沱江級飛彈巡邏艦也都交艦、下水，展現全方位捍衛空域、海疆的決心，也逐步厚植我國防能量。

蘇貞昌指出，去年各項國防武器的研發與製造，帶動產值達1300多億元，產學研跨域合作，為國內航太、造船產業帶來空前榮景，所增加的設計、材料、裝備、檢驗及維修訂單，促進產業鏈發展，不只提升我國防產業競爭力，更創造「和平靠國防，國防興產業」的雙效價值。

此外，蘇貞昌表示，近年來政府投入太空領域發展，不僅已有自製衛星、探空火箭的能力，民間也有數家商業太空公司成立，國內航太產業供應鏈已初步成形，如能結合半導體、資通訊、精密機械等優勢產業，搶得先機，開拓全新的太空領域，「把台灣的國力打上太空」，不會只是夢想。

蘇貞昌說，2年前他上任後第一份核定公文，就是「第3期國家太空計畫」，將投入250億元扶植衛星產業、培養太空科技人才。2周前行政院再提出「太空發展法」，盼推動太空發展業務，打造太空經濟成為新的護國群山，「小國也可以有大夢想、大志氣。」

太空 蘇貞昌 行政院

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