共機擾我西南防空識別區 運-8反潛機幾乎天天來

國防部今晚發布西南空域空情動態，中共解放軍一架運-8反潛機，今（1）日再度侵入我西南防空識別區，空軍除派遣空中巡邏兵力應對外，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監等措施。

根據國防部公布情資，這是本（3）月首度有共機進入我防空識別區的紀錄。而運-8反潛機已連續兩天侵入，今天飛行航跡類同昨日。

【中央社／台北1日電】

國防部今天晚間發布共機動態，1架運8反潛機下午侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

國防部自去年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態。

根據2月共機動態，較矚目是19日，為4架殲16戰機、4架殲轟7戰機、1架運9通信對抗機；20日則是2架殲10機、2架殲16機、4架殲轟7機、2架轟6K機、1架運8反潛機。