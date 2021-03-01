空軍初教機評估完成？ 空軍司令部：僅需求形成過程中

傳國防部近期完成空軍新式初教機建案評估，全案規劃編列六百餘億元，擬以「國機國造」方式，委由漢翔公司籌建、研發空軍新式初教機，未來取代空軍現有的T-34C教練機。全案希望在2024年完成建案。

對此，空軍司令部今天表示，相關評估審查由國防部戰規司執行，全案目前僅在需求形成過程中，外界披露訊息細節並非事實，空軍沒有評論。

漢翔公司與中科院負責研發的「勇鷹號」新式高教機，日前完成「研發測試評估試飛」階段性任務，將交由空軍進入下一階段的資格作戰測試評估。研發的漢翔公司明天將舉行「新式高教機研發試飛測試同乘記者會」。今天傳出國防部完成新式初教機建案評估，對漢翔而言是利多。

今天有媒體披露此案，指空軍初教機籌建案未來還要走系統分析、投資綱要計畫等建案流程，希望能在兩年後，即總統蔡英文8年任期的最後一年完成建案。全案將比照勇鷹號高教機研發程序，由空軍初期投入約30餘億元，由漢翔公司擔任主合約商，研發原型機與測試機各2架，規劃2年時間完成戰術測評，再展開全案。

至於新式初教機數量需求，軍方傳出86架的數字，而每架新式初教機以平均每架8億元計算，預算需688億元。

我國空軍戰機飛官培養途徑目前是「三機種三階段」，空軍官校學官第一階段須通過駕駛T-34C初教機測試，隨後轉飛AT-3高級教練機、F-5步訓機，通過驗證後，成為合格戰鬥機飛行員。而我國推動「高教機國造」計畫，預計在2028年以前，籌獲66架國造新型高教機，訓練模式將改為「二機種三階段」，由新式高教機承擔高教機、步訓機任務。

民進黨立委何欣純、羅致政、蔡適應去年曾在立法院提案指出，空軍T-34C教練機在過去服役34年間，曾發生9起意外，造成10名飛行員殉職，初教機缺乏彈射座椅恐為主因，籲軍方避開十年後新採購F-16新戰機預算支出高峰期，趁現在採購含彈射座椅的新式初教機。