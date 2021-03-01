好事多磨！駐美軍事代表團大樓整建 工期延長至今年底

位於美國華府的中華民國駐美軍事代表團大樓，前年簽約動工整建，原計畫可望於今年下半年完工遷入。但國防部近日發布辦公大樓整建案第4次變更設計，整建工程再投入五百餘萬元，工期延至今年年底。

中華民國軍事代表團位於華盛頓特區的威斯康辛大道上，原是一座醫院，屋齡近60年，是這條道路上最老舊的建物之一。而我軍事代表團是各國駐華府除沙烏地、南韓外，人數第三大的軍事代表團，由於大樓設備老舊，供電與空調系統經常故障，電力、空調、消防系統、停車場表面瀝青都出過狀況，影響對美軍事外交與採購工作的推展，因此申請改建。

國防部曾表示，駐美軍事代表團辦公大樓的整修工程，是因使用年限，考量安全及整體運作需求，特別編列相關預算進行整修規劃，以符合外交實務的運作，並提升整體運作效能。

大樓改建期間，代表團人員暫時在停車場蓋組合屋辦公。由於當地建築法規繁複，代表團經多次申請，工程才進入施工階段，如今再度變更設計，工期恐再度延長，意謂代表團人員在組合屋內的辛苦日子也要延長。

代表團日前以500萬3396元決標進行辦公大樓整建案第4次變更設計，工期要持續今年年底。