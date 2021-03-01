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國軍「單身」退舍名不符實 國防部祭鐵腕排除佔住者

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
台北市芳蘭山單身退舍。圖／審計部
台北市芳蘭山單身退舍。圖／審計部

根據審計部表示，針對國軍單身退伍人員宿舍遭違法佔住的情況，目前在全國32處退舍中，有1331人居住，而其中非屬退休人員配偶、遺孀、婚生子女或非婚生子女的違法占住人員，目前還有10人，國防部政戰局已依法針對成年者提出訴訟，現正等待法院判決結果辦理排除作業。

國防部政戰局負責列管單身退員宿舍，原是提供給未結婚的「單身」退休人員居住，但卻有多數人結婚生子後仍然居住其中，且攜家帶眷佔住，耗用公帑支付的高額水電費，國防部索性另定辦法開放已非單身身份者家眷進住，「單身」退舍早名不符實。

退輔會原本考量接收單身退舍管理，但要求國防部必須解決違規佔住問題，軍方無力解決，此案懸而未決。相關預算曾一度遭立法院凍結。

審計部查核國防部政治作戰局經管單身退伍人員宿舍，發現部分退舍管理單位未依規定期程，完成第五級違占人員排除占用暨退舍整併作業，增加公共支出及管理風險，經函請督促檢討改善，已積極依法排除違占人員，並加速整併規劃作業，以維居住正義，並降低管理風險，及促進房地運用效益。

審計部指出，國防部早年為安頓住留營區的退員，調騰營舍集中居住，以資照顧，因此訂定處理原則，將借住人員依身分分級管理，區分第一級為退員配偶、第二級為退員遺孀、第三級為婚生子女、第四級為非婚生子女、第五級為其他非屬前四級的占住人員；另要求管理單位對於違法占住暨營商人員，應限期遷離，拒不遷出者，應依法排除占用，以落實掌握人員居住現況，並主動協請社福及公益單位提供安置資源，照顧弱勢族群。

但審計部於108年3月查核發現，截至108年3月28日止，政戰局列管38處退舍、住用人數1666人，其管理情形，存在未能有效改善第五級違占人員占住情況，或未就現居退員未達10人的退舍妥為規劃整併及裁撤，導致退舍公共管理支出增加、獨居長者衍生的危安風險，及影響房地活化運用效能等，審計部於108年6月函請國防部督促檢討改善。

審計部表示，經追蹤，政戰局已管制各單位訴法勸離及整併規劃等作業執行進度，並針對第五級違占人員已成年者，依法提起訴訟，待法院判決結果辦理排除作業。據政戰局統計，截至109年12月底止，退舍已減少至32處，住用人數減少至1331人，其中第五級違占人員減少至10人。

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