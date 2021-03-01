海巡器械條例修法 刪「軍事性質的武力危害或攻擊」用詞

海洋委員會去年底預告修正「海岸巡防機關器械使用條例」，修法原訂有東、南沙駐軍遭受「對我敵對行動涉及準軍事性質之武力危害或攻擊」時的因應條款。但海委會第二次公告期滿蒐整各界意見後，經再次評估研議，刪除了有關「軍事性質的武力危害或攻擊」等用詞。海委會海巡署表示，相關修法目前尚處內部研議討論階段，尚未陳報行政院。

海巡署表示，所負責東、南沙防務，基於國家安全均持續強化兩島戰備整備工作，不會鬆懈。另每年均配合國防部辦理平戰轉換演訓及實兵驗證確保戰力無虞，以應處可能的軍事衝突狀況。針對平時海域執法可能發生的各項突發狀況，將秉持「不挑釁、不退讓」，依突發狀況想定擬案處置原則妥適應處。

海巡署指出，該署平時依海岸巡防法所賦職掌，負責維護台灣地區海域及海岸秩序；於作戰時期，依據國防法第四條納入軍事作戰體系，遂行聯合防衛作戰任務；相關作為均依法執行，並符合法定職掌內涵。而現行法規已能涵蓋此節。

海巡署表示，有關海岸巡防機關器械使用條例修法，是因應該署組織調整及「海岸巡防法」修正，配合修正相關法令用語。海委會前已分別於109年6月24日及同年12月1日公告法規修正草案，並廣納各方意見，為求嚴謹辦理相關法制作業，目前尚處內部研議討論階段，尚未陳報行政院。有關軍事性質的武力危害或攻擊等用詞，海委會於第二次公告期滿蒐整各界意見後，經再次評估研議已刪除該條文。

海委會原公告的「海岸巡防機關器械使用條例修正草案」規定，海巡機關人員執行職務，遭受相當軍事性質之武力危害或攻擊，應由洋委員會主任委員就該情合理判斷，認已無其他手段制止時，得於必要限度內用砲。前兩項情形，於情況急迫或無法有效通聯時，得由現場最高指揮官認定之。

修法說明指出，近年台灣周遭海域安全威脅提升，部分對我敵對行動涉及準軍事性質的武力危害或攻擊，考量相關處置的敏感性與妥適性，因此新增將類案的使用砲權力，提升至海洋委員會主委。

據了解，海委會公布相關修法條款後，有學者公開反應，「器械條例」是為執法所設計的法律，但所應對者若為具有豁免權的國家所屬軍艦、軍隊或海上民兵，若認為其情境符合國際法的武裝衝突或灰色衝突狀態，應以「接戰規則」應對，而威脅狀態是否進入軍事衝突狀態，屬於高度敏感政治與軍事問題，屬於總統憲法權能，而非海洋委員會單一部門所能判斷。