專家解碼解放軍175編隊 艦艇編成全曝光

軍事專家透過中共官媒，緊盯正在在執行「跨海區操演」的中共解放軍「175編隊」，解碼出編隊除旗艦052D型飛彈驅逐艦「銀川號」、054A型飛彈護衛艦「衡陽號」外，還有舷號967的「查干湖號」與舷號987的071型綜合登陸艦「五指山號」。

呂禮詩日前在臉書上披露，正在進行「跨海區操演」的解放軍海外軍175編隊，根據中國央視「軍事報導」公布旗艦是052D型飛彈驅逐艦「銀川號」，而日前在春節期間執行任務的南沙守備部隊、駐吉布地保障基地官兵表達慰問時，慰問影片更顯示出編隊中還有054A型飛彈護衛艦「衡陽號」，同時可以看到指揮官是解放軍南部戰隊海軍司令王海中將。

呂禮詩今天進一步以「175編隊跨越赤道，扔拖鞋、存海水！」為題貼文指出，解放軍海軍官媒「人民海軍」25日透過微博報導「175編隊」跨越了赤道，但和中華民國海軍不同的是，沒請龍王來授證，而是扔拖鞋、存海水。24日官洩了編隊中舷號967的「查干湖號」，但擋到了後面的071型綜合登陸艦；昨（27）日則是「央視軍事」迂迴的證實071型綜合登陸艦是舷號987的「五指山艦」。