「捍衛戰士」背章中華民國國旗遭棄 美國海軍講話了

美國印太司令部出版的軍事期刊「印太防務論壇」（Indo-Pacific Dedense Forum）最新一季報導，特別介紹多部好萊塢電影因為出資的中國大陸影業以政治因素干擾，因此改變劇情或劇中符號。其中舉出的一例，就是「捍衛戰士」第二集「獨行俠」（Top Gun: Maverick）中主角身穿的飛行夾克，背上布章日本與中華民國旗幟遭到移除，報導形容新的布章是一塊「無法辨識的類似圖型」。

過去的forum內容固定報導美國與印太盟友從事的軍事演習與相關交流，但從川普政府關注西太平洋局勢後，這項刊物開始針對中共的負面問題進行披露。Maverick飛行夾克上布章問題，早在去年影片曝光後就受到討論，Forum上（1）月的報導，可視為代表涉事的美國海軍首度表態。

Forum本月的報導指出，中國在電影業的經濟影響力不斷增加，意味著可能會對涉及中國的故事情節施加更大控制。許多美國電影須獲中國大陸審查機構批准，常見的情況是意味著要精心安排政治上符合中共模範的敘事。報導引述多個案例，披露好萊塢如何調整電影情節以獲得中共批准。

報導舉出第一個案例，就是由湯姆克魯斯主演的「捍衛戰士」第二集。報導表示，1986年經典電影悍衛戰士原版劇情中，主角美國海軍菁英戰鬥機學校穿著一件飛夾克，背上一塊大布章標示著：Far East Cruise 63-4,USS Galveston。這塊布章紀念美國艦艇巡航日本、台灣與西太平洋之旅，因上有美國、聯合國、日本與台灣的旗幟。

報導引述「商業內幕」報導說法，2020版的捍衛戰士第二集由湯姆克魯斯演出主角獨行俠的夾克，去掉日本與台灣（中華民國）的國旗，代之以無法辨識的類似圖型。

而據「好萊塢記者」報導，騰訊電影是中國互聯網集團騰訊旗下電影公司，他共同出資重拍了這部電影，而騰訊也擁有Skydance的股份，該公司與派拉蒙共同製作這部電影。

報導說，此事重要的原因，是中國大陸一直在與日本爭奪地區影響力，特別是在過去十年間中國大陸一直在利用支票外交獲取影響力。2018年日本首相安倍晉三訪問中國之前，已有八年時間沒有日本領導人到訪中國大陸。具有財務影響力、能夠在一部肯定會受到大陸觀眾觀賞歡迎的電影中，清除日本的痕跡，大陸肯定得下手。而中共與台灣之間的緊張係，中國共產黨將台灣視其領土一部分，並反對任何國家將台灣措繪成獨立國家的主張或陳述。

報導同時也介紹，如「奇異博士」一片，漫畫原版原有一個出生在喜馬拉雅秘境中的「上古尊者」角色，「紐約時報」曾報導此劇編劇C.羅伯特.嘉吉曾說明：你若承認他是一個西藏人，中國大陸不會放映你的電影。他因此改變了上古尊者的背景（成為印度人）。而中國大陸影業影響力，甚至能在2019年的「冰雪奇緣」片中，置入大陸南海九段線地圖的畫面。