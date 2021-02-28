國軍防彈頭盔缺裝爆採用大陸原料內幕？國防部保持沉默

國軍戰鬥個裝異常缺裝，108-109年至今，國軍新進官兵就沒有領到新式頭盔、戰術防彈背心與防彈抗板。有投訴宣稱，此事背後有大陸抗彈布料透過新加坡第三國轉進軍備局兵工廠製造國軍防彈頭盔，且軍備局製程浪費材料與公帑的內幕。

相關案情2月18日已交國防部查證，至今日暫無正式回應。

有匿名檢舉信函向本報投訴，國軍近期招標抗彈板所需抗彈布纖維7.6億元、防護頭盔金額9.6億元，遭控疑涉入大陸山寨版布料，但軍方內部仍履行交貨。

投訴者出示大陸中新網報導，內容指稱山東愛地高分子材料有限公司宣稱與新加坡某公司達成重要戰略合作，該公司聚乙烯纖維產品，「成功拿下台灣軍事兵工廠原材料出口訂單」。內容還引述「靠北長官」貼文，指稱現行國軍所使用防彈頭盔與抗彈板的布料，疑由大陸公司透過新加坡第三國轉進台灣兵工廠。

投訴指稱，國軍所使用防彈頭盔，購進DSM Dyneema HB210纖維布，但頭盔驗測只注意能否遭子彈貫穿，卻未採取凹陷安全系數考量，無法避免官兵頭顱遭受重創。

投訴表示，軍備局106年起向特定廠商採購此種纖維布，至109年已採購近220萬米布料，金額高達25億元。據軍方律定7.35公尺可壓製一頂防彈頭盔，軍備局應可壓出23萬5000多頂頭盔，但國軍目前仍有許多官兵沒有新式防彈頭盔可使用。國軍戰鬥個裝異常缺裝，108-109年至今，國軍新進官兵就沒有領到新式頭盔、戰術防彈背心與防彈抗板。

投訴指控，軍備局採購高達300多噸布料，每頂以1650g壓出800克不到的頭盔，以53M乘以53M的裁布去壓製，耗損率近55-60%，其它以所謂「製程浪費」名義，超過一半的布料遭丟棄，浪費國家鉅額公帑。而如今軍備局又要花9.6億元採購同款布料。