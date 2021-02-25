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學者：中共當前軍事行動達「灰色地帶」衝突最高層次
中共不斷派機騷擾我「西南防空識別區」，國防安全研究院副研究員舒孝煌上午在一場座談會中表示，中共當前軍事行動，已達灰色地帶衝突的最高層次，這個地帶不一定會造成戰爭，但也有可能是衝突前的準備行動。
國政基金會上午舉行「中共對台軍事威脅」座談會，國家政策研究基金會國安組召集人林郁方在會中表示，大批中共軍機和軍艦在台灣周遭不斷出現，2020年出現在台灣西南方空域的中共各型軍機已多達380架次，2021年1月1日至2月23日止，也已高達121架次。
舒孝煌在會中發表共軍對台之「灰色地帶行為」論文。他表示，灰色地帶行動指為遂行灰色地帶衝突所採取的行動，幾乎可包括戰爭以外所有可用手段，其中軍事和隱密手段有14種，依高中低層次，包括最高的核態勢、軍事威脅行動；中則是大規模軍事演習、發出訊號、服務特定目標的小規模秘密行動；低，則是最低限度目標的小規模秘密行動。
而他認為，中共當前行動，已達灰色地帶衝突的最高層次，這個地帶不一定會造成戰爭，但也有可能衝突前的準備行動。中共可能在平時即大量運用灰色地帶行動，以塑造有利中共的政治、經濟情勢，利用網路或收購媒體，散播假新聞甚至偽造新聞；運用網路農場刻意散播謠言，增加目標國的政治壓力，塑造有利中共的政治、軍事及經濟措施。
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