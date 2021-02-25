快訊

苦蹲8年冤獄逆轉！船長被控運毒判18年 重審今改判無罪

稱需要紓壓…法官上班跑去種菜、釣魚 職務法庭判罰俸1年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學者：中共當前軍事行動達「灰色地帶」衝突最高層次

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
共機頻頻擾台，2月擾台已達14天。圖為我空軍F-16戰機（左）監控共機。 圖／國防部提供
共機頻頻擾台，2月擾台已達14天。圖為我空軍F-16戰機（左）監控共機。 圖／國防部提供

中共不斷派機騷擾我「西南防空識別區」，國防安全研究院副研究員舒孝煌上午在一場座談會中表示，中共當前軍事行動，已達灰色地帶衝突的最高層次，這個地帶不一定會造成戰爭，但也有可能是衝突前的準備行動。

國政基金會上午舉行「中共對台軍事威脅」座談會，國家政策研究基金會國安組召集人林郁方在會中表示，大批中共軍機和軍艦在台灣周遭不斷出現，2020年出現在台灣西南方空域的中共各型軍機已多達380架次，2021年1月1日至2月23日止，也已高達121架次。

舒孝煌在會中發表共軍對台之「灰色地帶行為」論文。他表示，灰色地帶行動指為遂行灰色地帶衝突所採取的行動，幾乎可包括戰爭以外所有可用手段，其中軍事和隱密手段有14種，依高中低層次，包括最高的核態勢、軍事威脅行動；中則是大規模軍事演習、發出訊號、服務特定目標的小規模秘密行動；低，則是最低限度目標的小規模秘密行動。

而他認為，中共當前行動，已達灰色地帶衝突的最高層次，這個地帶不一定會造成戰爭，但也有可能衝突前的準備行動。中共可能在平時即大量運用灰色地帶行動，以塑造有利中共的政治、經濟情勢，利用網路或收購媒體，散播假新聞甚至偽造新聞；運用網路農場刻意散播謠言，增加目標國的政治壓力，塑造有利中共的政治、軍事及經濟措施。

國政基金會上午召開「中共對台軍事威脅」座談會。記者洪哲政/攝影
國政基金會上午召開「中共對台軍事威脅」座談會。記者洪哲政/攝影

中共 戰爭

延伸閱讀

陸委會「春暖花開」說 林郁方：一隻燕子帶來不夏天

鉗制共軍？ 海空軍年後在巴士海峽實施空層空域專案操演

共機2月擾台12天 藍委：別再說一家親了

仰光街頭現裝甲車 美使館引消息指恐有軍事行動

相關新聞

學者：中共當前軍事行動達「灰色地帶」衝突最高層次

中共不斷派機騷擾我「西南防空識別區」，國防安全研究院副研究員舒孝煌上午在一場座談會中表示，中共當前軍事行動，已達灰色地帶...

M41D戰車烈嶼機動展軍威 陸軍未來仍有輕戰車需求

中華民國陸軍臉書粉絲專頁今日披露金門烈嶼戰車連年前換裝M41D戰車實況，但畢竟同款車型仍屬老舊裝備，據了解，陸軍未來考量...

邱國正 接棒國防改革

國防部和國家安全局昨天分别進行首長交接儀式。行政院政務委員羅秉成在國防部長交接典禮表示，前部長嚴德發在任時大幅提升國軍「...

共軍一架運-8反潛機 今持續侵入我西南防空識別區

國防部發布西南空域空情動態，中共解放軍一架運-8反潛機，今（23）日侵入我西南防空識別區，空軍除派遣空中巡邏兵力應對外，...

我向美購M1A2戰車 原型車改裝工程展開

美國國防部於2月22日在官網公布一批新合約消息，其中包括我國向美國訂購的M1A2戰車。新聞稿指出，通用動力陸地系統公司（...

【重磅快評】民進黨國際事務部到立委 國際知識零蛋？

美國驅逐艦拉塞爾號本月17日到南海執行「自由航行任務」（FONOP），挑戰中國大陸、越南和台灣對外國軍艦無害通過沿岸國領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。