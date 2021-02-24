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M41D戰車烈嶼機動展軍威 陸軍未來仍有輕戰車需求

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
M41D戰車在金門烈嶼實施自力機動返回營區。圖／中華民國陸軍臉書粉專
M41D戰車在金門烈嶼實施自力機動返回營區。圖／中華民國陸軍臉書粉專

中華民國陸軍臉書粉絲專頁今日披露金門烈嶼戰車連年前換裝M41D戰車實況，但畢竟同款車型仍屬老舊裝備，據了解，陸軍未來考量建置新型輕型戰車購案，而CM34 30鏈砲型雲豹裝甲車、標槍飛彈或拖式飛彈車，也是未來取代M41D戰車的選項。

據了解，金門烈嶼戰車連分梯次換裝M41D戰車，將持續到六月才能換裝完畢。

粉專今日披露M41D戰車運抵金門烈嶼碼頭時，實施卸載吊掛作業、檢查與自力機動返回營區狀況。接裝的「烈嶼戰車連」官兵表示：「感謝M41A3華克猛犬的付出，也歡迎M41D戰車成為我們的新夥伴」。

陸軍從民國47年起陸續接收M41戰車，型號有A1與A3，在一九九六年台海危機後，國軍以本島車輛性能提升五十輛M41D戰車，改裝柴油引擎、更換主砲與射控、加裝夜視系統，是我國獨有的型號，但在距敵最前線的烈嶼，仍部署最老舊的M41A3戰車。年前一項戰車翻覆意外，折損一名戰車車長，層峰下令換裝，陸軍評估後地型與坑道，仍決定檢整本島已送至兵工廠封存的M41D戰車，部署前線服役。

對這項作法，軍方的解釋是，M41D戰車的體積與機動力，非常適合金門崎嶇的地形與較窄的道路，重點是隱蔽戰車的坑道，不需要再拓寬。

一九九六年導彈演習時，陸軍249師780營的M60A3戰車前運金門，由當時在金門的773營換裝，為接收戰車，金防部緊急施工將坑道拓寬。但其後證實，M60A3戰車並不適合金門地形。輕戰車在外島有一定的優勢，這也是M41A3戰車持續在烈嶼守備大隊服役的原因，陸軍未來仍有輕戰車需求。

M41D戰車經過改裝柴油引擎、更換主砲與射控、加裝夜視系統的M41D戰車，射控系統堪稱是我國現役戰車中最佳裝備。而據透露，陸軍未來考量建置新型輕型戰車，而國防部目前也正研發105公厘戰砲甲車，CM34 30鏈砲型雲豹裝甲車、部署標槍飛彈或拖式飛彈車，都是未來取代M41D的選項。

M41D戰車在金門烈嶼實施卸載吊掛作業。圖／中華民國陸軍臉書粉專
M41D戰車在金門烈嶼實施卸載吊掛作業。圖／中華民國陸軍臉書粉專
金防部保修人員針對運抵金門烈嶼的M41D戰車執行各項檢查。圖／中華民國陸軍臉書粉專
金防部保修人員針對運抵金門烈嶼的M41D戰車執行各項檢查。圖／中華民國陸軍臉書粉專

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