共軍一架運-8反潛機 今持續侵入我西南防空識別區

以往在登陸作戰或特戰演練科目中，常見被用於載運部隊、實施立體垂直機動的是直升機，但近年來則會看到另一種外型特殊的機種：美軍的V-22型鶚式（Osprey）傾斜旋翼機（Tilt-Rotor）。

2021-02-23 11:02