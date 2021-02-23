聽新聞
test
0:00 / 0:00

共軍一架運-8反潛機 今持續侵入我西南防空識別區

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部發布西南空域空情動態，中共解放軍一架運-8反潛機，今（23）日侵入我西南防空識別區。圖/國防部
國防部發布西南空域空情動態，中共解放軍一架運-8反潛機，今（23）日侵入我西南防空識別區。圖/國防部

國防部發布西南空域空情動態，中共解放軍一架運-8反潛機，今（23）日侵入我西南防空識別區，空軍除派遣空中巡邏兵力應對外，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監等措施。

根據國防部公布情資，這是本（2）月第16日有共機進入我防空識別區的紀錄。

【中央社／台北23日電】

國防部今天晚間發布共機動態，1架運8反潛機下午侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

國防部自去年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態。

根據今年2月共機動態，1日、5日、15日、16日、22日、23日為一架運8反潛機擾台；2日、6日、18日為一架運8 技術偵察機；4日為一架運8技偵機、一架運8電子偵察機；13日為一架運8反潛機、一架運8技偵機；7日為2架運8反潛機；8日為2架殲16戰機；17日是2架運8技偵機；19日為4架殲16戰機、4架殲轟7戰機、1架運9通信對抗機；20日則是2架殲10機、2架殲16機、4架殲轟7機、2架轟6K機、1架運8反潛機。

根據1月共機動態，最受矚目者為23日，分別是1架運8反潛機、8架轟6K、4架殲16侵擾台灣西南ADIZ；以及24日2架運8反潛機、2架Su-30戰機、4架殲16戰機、6架殲10戰機、1架運8技偵機，為今年目前共機擾台最大規模。

國防部發布西南空域空情動態，中共解放軍一架運-8反潛機，今（23）日侵入我西南防空識別區。圖/國防部
國防部發布西南空域空情動態，中共解放軍一架運-8反潛機，今（23）日侵入我西南防空識別區。圖/國防部

國防部 解放軍 空軍

延伸閱讀

共軍1架運8擾台ADIZ 空軍兵力應對

共軍1架運8反潛機擾台 空軍兵力應對

鉗制共軍？ 海空軍年後在巴士海峽實施空層空域專案操演

共軍一架運-8反潛機 今侵入我西南防空識別區

相關新聞

共軍一架運-8反潛機 今持續侵入我西南防空識別區

國防部發布西南空域空情動態，中共解放軍一架運-8反潛機，今（23）日侵入我西南防空識別區，空軍除派遣空中巡邏兵力應對外，...

我向美購M1A2戰車 原型車改裝工程展開

美國國防部於2月22日在官網公布一批新合約消息，其中包括我國向美國訂購的M1A2戰車。新聞稿指出，通用動力陸地系統公司（...

【重磅快評】民進黨國際事務部到立委 國際知識零蛋？

美國驅逐艦拉塞爾號本月17日到南海執行「自由航行任務」（FONOP），挑戰中國大陸、越南和台灣對外國軍艦無害通過沿岸國領...

國防部長交接 羅秉成：邱國正將接續推動國防改革

國防部和國家安全局今天上午分别進行首長交接儀式。「國防部部長交接典禮」，由行政院政務委員羅秉成布達新任部長邱國正任職命令...

海巡服誌「滿天星」 三星警正讓沒邦交的美軍敬禮

國家海洋研究院出版「海事處置專書」，披露台美間海巡部隊訓練的趣事。國家海洋研究院綜合規劃及人力培訓中心主任施義哲在文章中...

美日聯防西南諸島 突破傳統的V-22型傾斜旋翼機

以往在登陸作戰或特戰演練科目中，常見被用於載運部隊、實施立體垂直機動的是直升機，但近年來則會看到另一種外型特殊的機種：美軍的V-22型鶚式（Osprey）傾斜旋翼機（Tilt-Rotor）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。