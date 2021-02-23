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共軍一架運-8反潛機 今持續侵入我西南防空識別區
國防部發布西南空域空情動態，中共解放軍一架運-8反潛機，今（23）日侵入我西南防空識別區，空軍除派遣空中巡邏兵力應對外，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監等措施。
根據國防部公布情資，這是本（2）月第16日有共機進入我防空識別區的紀錄。
【中央社／台北23日電】
國防部今天晚間發布共機動態，1架運8反潛機下午侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。
國防部自去年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態。
根據今年2月共機動態，1日、5日、15日、16日、22日、23日為一架運8反潛機擾台；2日、6日、18日為一架運8 技術偵察機；4日為一架運8技偵機、一架運8電子偵察機；13日為一架運8反潛機、一架運8技偵機；7日為2架運8反潛機；8日為2架殲16戰機；17日是2架運8技偵機；19日為4架殲16戰機、4架殲轟7戰機、1架運9通信對抗機；20日則是2架殲10機、2架殲16機、4架殲轟7機、2架轟6K機、1架運8反潛機。
根據1月共機動態，最受矚目者為23日，分別是1架運8反潛機、8架轟6K、4架殲16侵擾台灣西南ADIZ；以及24日2架運8反潛機、2架Su-30戰機、4架殲16戰機、6架殲10戰機、1架運8技偵機，為今年目前共機擾台最大規模。
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