國防部長交接 羅秉成：邱國正將接續推動國防改革

國防部和國家安全局今天上午分别進行首長交接儀式。「國防部部長交接典禮」，由行政院政務委員羅秉成布達新任部長邱國正任職命令，隨即監交印信。國防部並歡送前部長嚴德發。

國安局上午首先進行交接，由新任局長陳明通接下印信，前局長邱國正隨即轉往國防部接任新職。

軍聞社今天報導，「國防部部長交接典禮」由羅秉成主持，他肯定前部長嚴德發任內的卓越表現，並期許國軍在新任部長邱國正的領導下，精益求精，傳承保衛人民生命財產安全的使命。

典禮上午11時在博愛營區舉行，由羅秉成代表行政院院長蘇貞昌主持，首先布達新任部長任職命令，隨即監交印信。

羅秉成致詞指出，嚴德發在107年2月26日就任後，帶領國軍順利執行各項演訓任務，積極推動國防自主，參與防疫消毒及各項救災，捍衛台澎金馬領空與海疆，實現「有了國軍保護，民眾一定平安」的信念。

羅秉成表示，嚴德發任內完成空軍勇鷹高教機首飛與F-16V構改升級，海軍潛艦的開工建造與布雷艇交艇、塔江艦下水等，推動情監偵、指管及武器系統的現代化，不僅具體展現蔡總統「國機國造、國艦國造」政策的決心與努力，更大幅提升國軍「快速移動」、「有效反制」及「不對稱作戰」等全方位戰力。

羅秉成提及，面對中共軍機騷擾，航空母艦海訓及各鄰海層出不窮的演訓活動，國軍官兵處置得宜，務實的行動與不卑不亢的態度，不僅維護國家安全，也保障民眾安居樂業生活；尤其，新冠肺炎疫情肆虐全球，陸軍33化學兵群成為守住國門，打擊病毒的第一線戰士，確保國人健康，更形塑國軍「有你真好」的形象。

羅秉成同時介绍新任部長邱國正，邱是陸軍官校65年班畢業，歷任陸軍六軍團指揮官、後備司令部司令、國防大學校長、國防部軍備副部長、陸軍司令、參謀總長、退輔會主任委員及國安局局長等重要職務，可說是學養豐厚，術德兼備，是不可多得的高階將領及政務人才；邱國正卓越的建軍規劃、領導統御與國安歷練，銜命接任部長一職，相信對國軍接續推動國防改革，定能一展所長，並在既有堅實的基礎上，創造更輝煌的施政成果。

羅秉成指出，嚴德發達成階段性任務，另有任用，其任內對國軍重大貢獻，必定名留青史，國軍弟兄姊妹們對這位親切風趣、真情流露、愛兵如子的部長也一定永遠感念，期盼嚴德發卸任後，能對國軍建軍備戰及國防戰略，繼續提供寶貴建言，並祝新任部長工作順利、部運昌隆。