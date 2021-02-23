海巡服誌「滿天星」 三星警正讓沒邦交的美軍敬禮

國家海洋研究院出版「海事處置專書」，披露台美間海巡部隊訓練的趣事。國家海洋研究院綜合規劃及人力培訓中心主任施義哲在文章中指出，海巡署派赴美國海岸防衛學院的學員，不但可穿海巡制服上課，且因制服肩章上有許多星星，不但軍官會敬禮，也因之拜會指揮官。

海巡署與美國海岸巡防隊過去每年都有戰技交流，由美方派軍士官來台進行海上登檢、壓制等示範課程，我方也會派員赴美國海岸巡防隊相關單位受訓，去年因疫情而暫停。施義哲是警職官員，在專書中談及當年赴美受訓時台美海巡交流情節。

施義哲在專書中披露，他在2000年時首度奉派出國受訓，通過語言測驗與美國在台協會（AIT）面試後，前往美國維吉尼亞海岸防衛學院（USCG）搜索救助學校受訓。當時班上成員有25員，有21人是來自全美各地的海岸防衛隊成員，兩位來自希臘海岸防衛隊飛行軍官，另兩位則是來自台灣的警官。

施義哲表示，當年受訓印象最深刻的事，其中是體驗到美國岸防衛隊的搜救軟體與便利性，結訓時本想向美籍同學要該軟體的檔案資料，但同學誠心相告，「這軟體程式拷貝給你，好像也不能發揮作用，因為你們沒用完善、完整的洋水文資料，在使用上也不能發揮功效」，他只好打消念頭。海委會艦隊分署一直到2007年，才對美採購美國海岸防衛隊發展出的「海難搜救優選規劃系統」。