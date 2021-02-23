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海巡服誌「滿天星」 三星警正讓沒邦交的美軍敬禮

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海巡是軍警文通用的單位，薦任七職等文職人員、軍職少校、警正三階、高級關務員二階、高級技術員二階與船長、輪機長，制服階級章上都有二線「三星」。圖／取自海巡署官網
海巡是軍警文通用的單位，薦任七職等文職人員、軍職少校、警正三階、高級關務員二階、高級技術員二階與船長、輪機長，制服階級章上都有二線「三星」。圖／取自海巡署官網

國家海洋研究院出版「海事處置專書」，披露台美間海巡部隊訓練的趣事。國家海洋研究院綜合規劃及人力培訓中心主任施義哲在文章中指出，海巡署派赴美國海岸防衛學院的學員，不但可穿海巡制服上課，且因制服肩章上有許多星星，不但軍官會敬禮，也因之拜會指揮官。

海巡署與美國海岸巡防隊過去每年都有戰技交流，由美方派軍士官來台進行海上登檢、壓制等示範課程，我方也會派員赴美國海岸巡防隊相關單位受訓，去年因疫情而暫停。施義哲是警職官員，在專書中談及當年赴美受訓時台美海巡交流情節。

施義哲在專書中披露，他在2000年時首度奉派出國受訓，通過語言測驗與美國在台協會（AIT）面試後，前往美國維吉尼亞海岸防衛學院（USCG）搜索救助學校受訓。當時班上成員有25員，有21人是來自全美各地的海岸防衛隊成員，兩位來自希臘海岸防衛隊飛行軍官，另兩位則是來自台灣的警官。

施義哲表示，當年受訓印象最深刻的事，其中是體驗到美國岸防衛隊的搜救軟體與便利性，結訓時本想向美籍同學要該軟體的檔案資料，但同學誠心相告，「這軟體程式拷貝給你，好像也不能發揮作用，因為你們沒用完善、完整的洋水文資料，在使用上也不能發揮功效」，他只好打消念頭。海委會艦隊分署一直到2007年，才對美採購美國海岸防衛隊發展出的「海難搜救優選規劃系統」。

施義哲在書中披露，因為機關改制，海巡署的制服階級章是掛在肩上，在校園上課都是穿著各自的制服，他當時是分隊長職務，配掛的階級是兩線三星，在基地校園穿著制服走在路上，很多軍官路上相遇，除彼此問候外，還會順帶問一句：「你是軍官嗎？」他回答：「是的（海巡警官比照軍官）。」對方馬上舉手敬禮。而也因為肩上有三顆星星，受訓要離開基地時，也和學長一起去拜見基地指揮官，致贈宣導品與肩章留念。

海巡署與美國海岸巡防隊過去每年都有戰技交流，由美方派軍士官來台進行海上登檢、壓制等示範課程。圖為過去著便服的美國海岸巡防隊士官來台在淡水進行戰技交流的實況。圖／海巡署
海巡署與美國海岸巡防隊過去每年都有戰技交流，由美方派軍士官來台進行海上登檢、壓制等示範課程。圖為過去著便服的美國海岸巡防隊士官來台在淡水進行戰技交流的實況。圖／海巡署

海巡署 制服 希臘

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