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軍備局202廠溢領績效獎金近3000萬元 今遭監察院糾正

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

國防部軍備局生產製造中心第202廠於2015年因內控機制不彰，肇致不實登載成本，虛增賸餘，溢領績效獎金，今天遭監察院糾正。監察院今天表示，此事戕害國軍形象，洵有違失；國防部軍備局對所屬監督不周，亦有違失；監察院通過監察委員王幼玲、蔡崇義、王麗珍之提案，糾正國防部軍備局暨所屬生產製造中心第202廠。

監察委員調查發現，2015年國防部軍備局第202廠明知外購自動滅火組成本高於自製成本，而自製產品尚未完成，卻為提高賸餘，以外購自動滅火組解繳，成本卻調整為自製品成本，以減少成本，藉此虛增賸餘，詐領績效獎金2788萬餘元；2016年解繳自製品時，才以外購品成本回沖列計，經核算2016年賸餘減少4117萬餘元及獎金減少2744萬餘元，前後獎金數額相抵，增加約44萬元。

監察院說，新北地檢署檢察官將涉案的國防部軍備局生產製造中心第202廠廠長朱建群少將、工務中心工務長王允成上校、主計主任帥士炘上校及工務中心林啟勝士官長提起公訴，經媒體披露，戕害國軍形象。

糾正案文指出，202廠內控機制不彰，審核機制出現破口，未能有效遏止弊端；國防部軍備局生製中心未落實就高風險或主要核心業務加強稽核，致未能有效遏止或及早發現本案弊端，核有嚴重違失，國防部軍備局執行主管監督機制顯有疏漏，一級督導一級洵有未盡周延之處，亟待檢討策進。

監察委員表示，涉案人員未依法辦理業務事實甚明，惟皆辯稱遵照長官交辦，不懂法律，國防部應落實督導所屬機關辦理相關人員品德考核，並加強執行軍紀、法紀等案例教育事項宣教講習，防範類案再度發生。

調查報告另指出，國防部為軍備局之督導機關，除應督促所屬檢討妥處外，對於生產營運績效獎金之提列與核發，應建立科技輔助管控等妥善措施，健全相關獎金核發及防弊機制，以有效防制弊端。

監察委員王幼玲、蔡崇義、王麗珍表示，審計部查核發現軍備局核發生產事業營運績效獎金之統籌管理獎金，核發予國防部部長室、副部長室、常務次長室、參謀本部參謀次長室、國防部政治作戰局及主計局等非軍備局單位及個人部分，核發對象認定上有疑慮，經調查後業已停發，容值肯定。

監委也說，惟行政院允應督同所屬各績效獎金主管機關，針對全國各機關績效獎金相關結構性問題、興革建議事項、法令疏漏不足或窒礙難行之處，全面進行檢視，並及時檢討策進，俾符合績效獎金激勵相關機關人員積極從事法定業務職掌，提升行政業務效能，促進企業化經營，發揮整體營運績效之宗旨。

國防部 監察院 國軍

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