國安人事異動 學者：換人沒換政策

總統府日前宣布國安及兩岸人事團隊異動，包含陸委會主委、國防部長、國安局長全數大風吹。對此，台師大政研所教授曲兆祥21日受訪時表示，新國安人事異動的時機和人選大致都是外界可預測得到的，軍系立委吳斯懷則表示，很難判斷國安人事異動能帶來什麼政策改變，真正的決策還是要看蔡總統。

總統府19日召開記者會宣布新國安人事，國防部長嚴德發轉任國安會諮委，新任國防部長由國安局長邱國正接任，陸委會主委陳明通轉任國安局長，陸委會主委由前法務部長邱太三接任。

時間點可預測

針對新的國安人事安排，曲兆祥認為，在這個時間點進行國安及兩岸人事團隊異動不會讓人感到很意外，「美國新政府上任，雖然目前拜登政府的對中政策還未完全成型，我們不清楚與過去的川普政府有多大差異性，但勢必會有新的調整」，換句話說，美中關係可能將進入新的格局，台灣順應局勢變化調整國安團隊，進行國安人事異動，是可以預測得到的。

「新的國安人事陣容大致上也是可預測得到的。」曲兆祥表示，邱國正過去在軍中的歷練豐富，由他接任國防部長是適宜的，而邱太三對兩岸事務夠嫻熟，以他過去參與兩岸的歷練，也是民進黨接任陸委會主委的恰當人選，「讓人稍感意外的是，由陳明通接任國安局長，以及嚴德發調國安會諮委。」

陳明通令人意外

曲兆祥說，陳明通過去經歷主要集中在兩岸事務，沒有什麼情報處理上的資歷，「但就民進黨現有團隊人選接任國安局長，陳明通不失一個人選，是一個新突破」，突破過去傳統的作法，首次由學界出身、陸委會主委轉任國安局長。效果如何？還要再隔一段時間才能看出來。

他估計，台灣的兩岸政策不會有太大變化，「但現在講兩岸政策都不準，因為新的中美關係還沒有明確」，要等中美關係較穩定，才能判斷台灣的兩岸政策。

人事不符談話內容

吳斯懷表示，蔡總統從元旦談話到新年談話，她兩次在話語中展現誠意，期望兩岸在對等情況下，展開有意義的對話，但他認為蔡總統的行政團隊、國安團隊的作為，幾乎都與談話內容背道而馳。

吳斯懷表示，邱國正經歷老練，由他接任國防部長，對國防的穩定度不會有太大變化，他沒有什麼意見，「但由陳明通轉任國安局長，就讓國安體系的很多老人覺得很突兀」，國防部、陸委會主要是對外的單位，但國安局為對內單位，它的專業要求度很高，以往是由軍職將領擔任職務，「若不是長期在情治系統涉獵的話，恐怕都要一年半載才能了解裡面的眉角。」

文人掌國安局的條件

「陳明通是許惠祐後第2個接掌國安局長的『文人』，但許惠祐在海巡署歷練過，陳明通過去則完全沒有接觸過，他要花多少時間才能把國安局的眉角搞清楚？」吳斯懷認為，蔡總統讓陳明通轉任國安局長未必是好決定。至於由邱太三接任陸委會主委，吳斯懷說，檯面上的理由是他不像陳明通「硬梆梆」，相較之下較圓融，預估他接掌陸委會之後，陸委會對大陸的口徑能更和緩一些。

但吳斯懷強調，現在很難判斷新的國安人事異動能帶來什麼改變，因此陸委會、國安局未來政策沒有什麼好評論的，「因為兩岸政策真正的決策者還是蔡總統，基本上還是要看蔡英文決定。」

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