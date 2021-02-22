國造甲車榮景 CM34雲豹甲車今年進入解繳高峰期

國造CM34 30機砲車型雲豹甲車今年將進入解繳部隊高峰期，預計將交付75輛，其中包括去年由陸軍優先撥交憲兵執行中樞防務的21輛，今年將由量產數繳回陸軍。

據了解，CM34雲豹甲車預劃解繳部隊數量，分別為108年32輛；109年54輛；110年75輛，含撥給憲兵21輛；111年72輛；112年72輛。總計305輛。而因應甲車生產，負責30鏈砲砲塔與載台結合業務的軍備局202廠，也增聘人力，因應解繳高峰期。

新任國防部長邱國正，與前任國防部長嚴德發，都是陸軍官校裝甲兵科出身。國防部軍備局目前持續生產CM34雲豹甲車，後續並研發105公厘輪型戰砲甲車、偵蒐戰鬥車，由於部隊有關需求，將仍是台灣國防自主發展重點。