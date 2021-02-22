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國防部長明交接 邱國正入主博愛營區此人異動是前兆
國防部長明日將進行交接，由同是裝甲兵科出身的邱國正自嚴德發手中接下印信，入主大直博愛營區。月前，堪稱是邱國正「愛將」的前總統府侍衛長張捷接任參謀本部訓練次長，回到軍職發展主流，被軍內認為是邱國正入主國防部的前兆。
陸官75年班的張捷於106年12月接任總統府侍衛長，次年元旦晉任中將。但因部屬捲入私菸案，引咎辭職。他先後擔任陸軍司令部委員、國防部參事，農曆年前接任現職，年後邱國正入主國防部。
張捷回任，被認為是邱國正入主國防部長的前兆，因張捷擔任過邱國正任軍團指揮官時的作戰處長、國防大學教育長等職，兩人雖相差十期，但卻一度是邱國正後，裝甲兵唯一的中將。後來才有76年班的李兆明、李定中與李榮華「三李」裝甲兵中將。張捷是由國防部參事職接任李兆明留下的參謀本部訓練次長職務，再度與邱國正共事；李兆明則接任第十軍團指揮官。
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