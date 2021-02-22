國防部長明交接 邱國正入主博愛營區此人異動是前兆

國防部長明日將進行交接，由同是裝甲兵科出身的邱國正自嚴德發手中接下印信，入主大直博愛營區。月前，堪稱是邱國正「愛將」的前總統府侍衛長張捷接任參謀本部訓練次長，回到軍職發展主流，被軍內認為是邱國正入主國防部的前兆。

陸官75年班的張捷於106年12月接任總統府侍衛長，次年元旦晉任中將。但因部屬捲入私菸案，引咎辭職。他先後擔任陸軍司令部委員、國防部參事，農曆年前接任現職，年後邱國正入主國防部。