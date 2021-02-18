大型騰雲無人機墜毀 距台東市鬧區約1公里

近半年在台東密集測評的中科院大型騰雲無人機，今晚準備返航時墜毀在台東活水湖，所幸距離台東市鬧區約1公里，未釀成傷亡。

今晚在台東市活水湖運動的民眾發現一架低飛「飛機」墜毀在活水湖旁，立即通知警消，消防人員趕到現場發現是無人機，且無人傷亡，也未燃燒，於是轉通知軍方人員。

駐守在空軍台東志航基地的中科院人員、空軍官兵以及憲兵人員趕到現場，證實是中科院的大型騰雲無人機，現場中科院人員不願表示意見，隨即將飛機殘骸取回。

根據目擊者表示，當時騰雲無人機低空飛行在活水湖上方隨即墜毀。現場軍方人士表示，騰雲無人機在晚上6時許墜毀，且低空飛行，墜毀後又未引起火勢和滑行，研判是在測評後準備返回志航基地時墜毀。

趕到現場的警消人員表示，騰雲墜毀地點距離台東市鬧區約1公里，且未引起火勢，如果晚幾秒鐘轉彎進場，可能就墜落台東市區，後果不堪設想。

騰雲無人機是由中山科學研究院所研發，2018年4月首飛，類似美國長11米的MQ-9。根據中科院資料，騰雲機具備多機操控、聯網導控，與即時影像傳輸等功能，可在日間、夜間執行情蒐、監視、偵查、環境研究，近半年有3架在志航基地密集測評。

大型騰雲無人機在台東首次發生墜毀意外，小型的銳鳶無人飛機則分別在民國101年、102年、108年於大武街上、太麻里海邊、知本外海墜毀。