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騰雲無人機墜毀 中科院：控制系統異常

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騰雲無人機小檔案

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

●2013年，國防部軍備局於2013年委託中科院以代號「長征計劃」研發的長距離偵蒐無人機。

●2015年，台北國際航太暨國防工業展首次公開展示實體機，正式代號為騰雲。

●2016年，中科院將原型機移至空軍台東志航基地進行測試至今。

●2019年，新購兩具TPE331型渦槳發動機引擎運抵台灣後，中科院針對全新發動機進行構型細部設計的變更。

●2021年，軍事迷發現志航基地內原有1架騰雲無人機，變為3架，顯示中科院研發已有進展。

●2021年，一架編號MU-1611原型機，因控制系統異常，依標準作業程序執行迫降於台東活水湖樹林。

●騰雲無人機，具有日夜間空中影像監視偵查、電子參數偵蒐、電子干擾、氣象觀測及空中中繼等任務。

中科院 台東志航基地 空軍

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