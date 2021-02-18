騰雲無人機 被稱為台版「死神無人機」

軍備局委託中科院在空軍台東志航基地密集測試「騰雲」無人機，今年1月被軍事迷發現從原先1架變為3架，數量直逼對美購買的4架MQ-9B「海上衛士」無人機。不過，今晚傳出1架不明原因墜毀，令軍事迷及軍方人士擔心研發恐受阻。

「對騰雲期待很高！」周姓軍事迷說，這是繼銳鳶中型無人機後，國人自製的大型無人機，外觀猶如美軍死神無人機MQ-9，自騰雲機亮相後，就非常期待能研發成功量產，成為台版死神無人機，想不到今天墜毀1架，對於後續研發恐帶來影響。

軍事專家表示，可能受到美方出售台灣4架MQ-9B「海上衛士」無人機考驗，中科院近年來在空軍台東志航基地積極密集測試騰雲無人機，除了不讓美方獨占無人機市場，也貫徹政府自主武器裝備的國造計畫，事實上，騰雲機如一切測試成功量產，將大幅提升軍方執行偵搜能量。

騰雲無人機是中科院研發自製，2015年台北航太展首次亮相後，就在台東志航基地測試，不過，因相關電子系統整合不符軍方需求，因而進行構改。原先只有1架的騰雲，直到今年1月發現已有3架，顯見騰雲在相關電子系統整合、偵蒐設備及武裝整合上有新的研發進展。

據了解，2019年軍備局編列9.7億元新台幣，委由中科院進行空射型2.75吋火箭彈掛載射擊，代號「天刃計畫」改用自製天劍一型飛彈來研改成為騰雲無人機防衛配裝。