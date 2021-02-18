先是飛彈再來火箭？ 旭海村民：先過部落會議這關

我國首間民間火箭公司晉陞原定前年底在台東南田部落發射火箭，因使用原住民部落農地，遭台東縣政府以地目不符開罰，科技部為替太空團隊開拓發射場，去年中規畫屏東縣牡丹鄉旭海村一塊國有地做為發射場地，屏東縣籍原住民立委伍麗華當時即要求，應依原住民族基本法第21條，諮商並取得原住民族或部落同意或參與，今天公布的太空發展草案即納入，牡丹鄉公所表示欣慰，旭海村民說，「若真被選中，要先通過部落會議這關」。

牡丹鄉公所說，科技部去年中規畫旭海村一塊國有地做為發射場地，涉及原住民族傳統領域土地，這次太空發展法草案特別規範，從事太空活動所需的發射場域，可能涉及原住民族傳統領域土地，應依原住民族基本法諮商並取得原住民族或部落同意或參與，有效保障原住民族權益；科技部2月24日下午將到公所召開會議，先確認哪個部落會受影響，公所確認後，受影響部落再召開會議，決定是否同意。

科技部規畫牡丹鄉旭海村的發射場地，是台26線旭海村段旁一塊海岸林地，距旭海部落約1.5公里，山上就是中科院九鵬基地；潘姓村民說，大家支持發展科技，但火箭發射仍有一定的危險性，現在完全沒有概念，村民要先聽聽主管機關說明，如果相關安全措施完備，且有比照國軍飛彈和火炮試射陣地的睦鄰經費，相信未來召開部落會議時，多數人會同意。