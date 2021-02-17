中共通過海警法 學者：授權海警必要時向外國船隻開火

海岸巡防署艦艇一月起陸續在舷側增加TAIWAN塗裝，當局表示是因應中共於2021年1月22日正式通過《海警法》。國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所駐研學官林政榮月前曾為文指出，《海警法》通過真正意涵在於中共海警的實力已經不容小覷，中共海警部隊不但戰時將成為海軍「預備隊」，也將能製造更多灰色地帶的彈性空間籌碼，授權海警可在必要時向外國船隻開火，為爭端的領土與周遭國家海域帶來威脅壓力。

林政榮的評析刊登在國防安全研究院官網。內容指出，《海警法》是中共第一部關於海警所正式公布的法規，隨後日本、菲律賓等國紛紛提出抗議，希望不讓地區情勢更加複雜，也引發周邊國家更多疑慮。

林政榮表示，從軍事戰略角度觀察，中共武裝力量可分為：解放軍（PLA）、武警（PAP）與民兵。解放軍任務是針對外部力量受到威脅或攻擊時，擔任防衛與反擊作戰；在必要時，則可協助內部穩定工作。武警部隊則扮演內部維穩重要的角色，而民兵則視狀況支援前兩者之任務。

評論內容引述，根據中共最新《武警法》第1章第4條規定：武警則由內衛部隊、機動部隊、海警部隊等組成。而依據中共最新《海警法》第1章第2條規定，中共武警海警部隊即海警機構，統一履行海上維權執法職責。因此，中共武警是由黨中央、中央軍委集中統一領導，實行中央軍委—武警部隊—部隊領導指揮體制，而海警則納為武警管轄範圍之一。

林政榮評論表示，中共海警部隊平日維護海洋安全工作，依據中共《海警法》，戰時或緊急狀況時，則立即轉換成中共海軍預備隊，保持靈活彈性運用，隨時待命投入防衛作戰任務，可用來直接改變戰場態勢的手段之一，使中共海警與海軍一體化行動，增強解放軍海軍作戰能量；而中共大幅提升海警部隊裝備與現代化後，例如：中共海警3367、3368等大噸位的海警船，透過與解放軍海軍的聯合演練，將有助於提升海警部隊的作戰能量。

林政榮表示，中共《海警法》通過，將能製造更多灰色地帶的彈性空間籌碼，並授權海警可在必要時向外國船隻開火，為爭端的領土與周遭國家海域帶來威脅壓力。

評論指出，近期中共接連制定或修改法令規章，未曾因新冠疫情而停下腳步，不斷往「強軍夢」大幅前進，如2020年《武警法》新增海上維權執法；2020年《聯合作戰綱要（試行）》提升強化備戰能力；2021年《國防法》新增發展利益；2021年《海警法》新增使用武器等。由此可知，中共已做好備戰打仗，隨時為下一場戰爭作好準備。