鉗制共軍？ 海空軍年後在巴士海峽實施空層空域專案操演

漁業署日前公告，海軍司令部所屬艦艇本月22日下午，將在美「中」軍機頻繁出沒的巴士海峽與西南空域，實施周邊海域專案操演。緊接中科院也將在23、24日在東部外海實施特種飛彈驗測。

國軍與海巡署2、3月在南海有密集但屬例行的實彈演訓。

漁業署日前公告，東沙島與南沙太平島將分別在下（3）月1日、23日實施今年度第1季全島防衛火砲武器對海實彈射擊。

這項實彈射擊每季一次，屬於例行性操演，由國防部派員登島輔訓，但東沙島目前仍駐有因應區域情勢而「移訓」的海軍陸戰隊等部隊，外界研判國軍、海巡有共同操演的可能性。

馬祖、金門、澎湖、屏東等地國軍下月都有例行實彈射擊操演；國家中山科學研究院本月23、23日、下月3、4日，將在東部花蓮外海到綠島一線實施特種飛彈驗測；此外，海軍司令部本月22日下午將在台灣上空及周邊海空域，動員機艦進行專案空層空域操演，範圍包括巴士海峽及西南防空識別區。