海巡艦艇增TAIWAN塗裝 揭仲：須評估兩岸衝突風險上升

海岸巡防署以避免與中國大陸海警船混淆為由，下令改變海巡艦艇舷側現有文字塗裝，在現有R.O.C COAST GUARD上方，增加醒目「TAIWAN」塗裝。國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲昨（16）日質疑，海巡署不但「多此一舉」，且此舉是否可能進而導致兩岸衝突風險上升，國安高層須有所評估。

針對海巡署表示此舉是因為常被誤認為中國大陸海警的說法，揭仲存疑表示，中國大陸海警船的塗裝，在舷側是簡體字的「中國海警」加上英文的CHINA COAST GUARD，與我方海巡艦舷側原本的繁體字「海巡署」加上英文的ROC COAST GUARD，其實有明顯區別，要被我方、陸方或其他國家民用船舶誤認的可能性應該非常低。

揭仲表示，海巡艦船執勤時若有必要與其他國家執法船艦聯繫，在進入目視距離前，應該就已經透過無線電或其他識別方式表明身分，更不太可能被「誤認」為中國大陸海警船。揭仲進一步說，就算進入目視距離，他也很難相信日本海上保安廳或美國海岸防衛隊執法船艦上的人員，會分辨不出ROC COAST GUARD與CHINA COAST GUARD的差異。海巡署實在是有「多此一舉」之嫌。