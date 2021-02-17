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海巡艦艇增TAIWAN塗裝 揭仲：須評估兩岸衝突風險上升

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海岸巡防署以避免與中國大陸海警船混淆為由，下令改變海巡艦艇舷側現有文字塗裝，在現有R.O.C COAST GUARD上方，增加醒目「TAIWAN」塗裝。記者洪哲政／攝影
海岸巡防署以避免與中國大陸海警船混淆為由，下令改變海巡艦艇舷側現有文字塗裝，在現有R.O.C COAST GUARD上方，增加醒目「TAIWAN」塗裝。記者洪哲政／攝影

海岸巡防署以避免與中國大陸海警船混淆為由，下令改變海巡艦艇舷側現有文字塗裝，在現有R.O.C COAST GUARD上方，增加醒目「TAIWAN」塗裝。國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲昨（16）日質疑，海巡署不但「多此一舉」，且此舉是否可能進而導致兩岸衝突風險上升，國安高層須有所評估。

針對海巡署表示此舉是因為常被誤認為中國大陸海警的說法，揭仲存疑表示，中國大陸海警船的塗裝，在舷側是簡體字的「中國海警」加上英文的CHINA COAST GUARD，與我方海巡艦舷側原本的繁體字「海巡署」加上英文的ROC COAST GUARD，其實有明顯區別，要被我方、陸方或其他國家民用船舶誤認的可能性應該非常低。

揭仲表示，海巡艦船執勤時若有必要與其他國家執法船艦聯繫，在進入目視距離前，應該就已經透過無線電或其他識別方式表明身分，更不太可能被「誤認」為中國大陸海警船。揭仲進一步說，就算進入目視距離，他也很難相信日本海上保安廳或美國海岸防衛隊執法船艦上的人員，會分辨不出ROC COAST GUARD與CHINA COAST GUARD的差異。海巡署實在是有「多此一舉」之嫌。

揭仲提醒，海巡艦艇是國家的執法武力，其名稱所具有的國家象徵性，也許不下於國軍。在兩岸「政治互疑」十分嚴重的情況下，海委會與海巡署在決策前，不知有無對此舉可能的風險進行過縝密的評估？例如是否會對兩岸海上執法單位在台灣海峽海域搜救上的聯繫，與台灣海峽執法上的默契造成不良的後果？甚至引發大陸海警船以跨越中線，並在中線以東靠近台灣的水域強勢執法作為報復，進而導致兩岸衝突的風險上升？除海委會與海巡署應該進一步說明外，國安高層也有必要深思。

國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲質疑，海巡署改變海巡艦艇舷側現有文字塗裝，在現有R.O.C COAST GUARD上方，增加醒目「TAIWAN」塗裝，此舉是否可能進而導致兩岸衝突的風險上升，國安高層必須有所評估。圖／取自揭仲臉書網頁
國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲質疑，海巡署改變海巡艦艇舷側現有文字塗裝，在現有R.O.C COAST GUARD上方，增加醒目「TAIWAN」塗裝，此舉是否可能進而導致兩岸衝突的風險上升，國安高層必須有所評估。圖／取自揭仲臉書網頁

海巡署 國安

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