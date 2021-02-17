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海巡艦艇增TAIWAN塗裝 呂禮詩：與中共新海警船部署有關
海岸巡防署以避免與中國大陸海警船混淆為由，下令改變海巡艦艇舷側現有文字塗裝，在現有R.O.C COAST GUARD上方，增加醒目「TAIWAN」。有實際航務經驗的海軍官校軍事學科部前科官、海軍新江軍艦前艦長呂禮詩昨（16）日受訪表示，海巡署此舉可能與中國大陸福建海事局在台灣海峽部署首艘5000噸級大型海事巡航救助船「海巡06」、並宣稱將在台灣海峽執法有關。
呂禮詩表示，以往我海軍艦船以特高頻(Very High Frequency, VHF)無線電話CH 16 (156.8 MHz)執行不明目標查證時，以「Republic of China」為名，的確經常造成困擾，因此必須另強調「Taiwan」，方能避免混淆；而塗裝則必須進入視距範圍內，方能識別。
他認為，中國大陸福建海事局在台灣海峽部署首艘5000噸級大型海事巡航救助船「海巡06」有關；且中國大陸海事局去年八月起開始實施《國內航行海船法定檢驗技術規則（二○二○）》，規則內容將台灣海峽與本島東、西岸近海分別劃設為近海與沿海航區。海巡署艦船的「正名塗裝」，極可能與這些狀況有關。
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