海巡艦艇增TAIWAN塗裝 呂禮詩：與中共新海警船部署有關

海岸巡防署以避免與中國大陸海警船混淆為由，下令改變海巡艦艇舷側現有文字塗裝，在現有R.O.C COAST GUARD上方，增加醒目「TAIWAN」。有實際航務經驗的海軍官校軍事學科部前科官、海軍新江軍艦前艦長呂禮詩昨（16）日受訪表示，海巡署此舉可能與中國大陸福建海事局在台灣海峽部署首艘5000噸級大型海事巡航救助船「海巡06」、並宣稱將在台灣海峽執法有關。

呂禮詩表示，以往我海軍艦船以特高頻(Very High Frequency, VHF)無線電話CH 16 (156.8 MHz)執行不明目標查證時，以「Republic of China」為名，的確經常造成困擾，因此必須另強調「Taiwan」，方能避免混淆；而塗裝則必須進入視距範圍內，方能識別。