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標槍飛彈成反甲戰訓主力 配訓支援聯訓基地實彈測考

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
標槍飛彈比較新頴，不易故障。而且沒有導線問題，比較準，射程也比較近，即便失控影響範圍有限。圖/本報資料照
標槍飛彈比較新頴，不易故障。而且沒有導線問題，比較準，射程也比較近，即便失控影響範圍有限。圖/本報資料照

國防部今天透過軍媒披露陸軍蘭陽地區指揮部「反甲連」春節戰備實況，官兵在駐地內實施標槍飛彈戰備操演，透過縮短距離演練，熟悉射擊程序。標槍飛彈目前是陸軍反裝甲飛彈戰訓主力。

自542旅反甲連104年肇發拖式飛彈射擊失控案之後，恆春三軍聯訓基地已經禁止實施拖式飛彈實彈射擊了，轉往九鵬基地施測，但標槍飛彈不在此限，原因是標槍飛彈比較新頴，不易故障，而且沒有導線問題比較準，射程也比較近，即便失控影響範圍有限。

因此，除陸軍澎防部反甲連，關指部、蘭指部反甲連的標槍飛彈，常常要配訓支援三軍聯訓基地的實彈測考。

陸軍正以「獵犀計畫」為名，對美採購400枚標槍飛彈、42套系統，總價34億餘元，執行至113年。同時也以「獵狸計畫」為名採購1500枚最新款的無線導引版拖式二B飛彈（TOW-2B RF），以及100具發射系統、100輛悍馬車，總價118億餘元，計畫執行至114年。

除陸軍澎防部反甲連，關指部、蘭指部反甲連的標槍飛彈，常常要配訓支援三軍聯訓基地的實彈測考。圖為澎防部標槍飛彈庫。圖/澎防部
除陸軍澎防部反甲連，關指部、蘭指部反甲連的標槍飛彈，常常要配訓支援三軍聯訓基地的實彈測考。圖為澎防部標槍飛彈庫。圖/澎防部

飛彈 陸軍 春節

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