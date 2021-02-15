標槍飛彈成反甲戰訓主力 配訓支援聯訓基地實彈測考

國防部今天透過軍媒披露陸軍蘭陽地區指揮部「反甲連」春節戰備實況，官兵在駐地內實施標槍飛彈戰備操演，透過縮短距離演練，熟悉射擊程序。標槍飛彈目前是陸軍反裝甲飛彈戰訓主力。

自542旅反甲連104年肇發拖式飛彈射擊失控案之後，恆春三軍聯訓基地已經禁止實施拖式飛彈實彈射擊了，轉往九鵬基地施測，但標槍飛彈不在此限，原因是標槍飛彈比較新頴，不易故障，而且沒有導線問題比較準，射程也比較近，即便失控影響範圍有限。

因此，除陸軍澎防部反甲連，關指部、蘭指部反甲連的標槍飛彈，常常要配訓支援三軍聯訓基地的實彈測考。