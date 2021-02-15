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反裝甲兼打氣墊船 陸軍蘭指部秀標槍飛彈

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今天披露陸軍蘭陽指揮部「反甲連」春節戰備實況。圖/軍聞社
國防部今天披露陸軍蘭陽指揮部「反甲連」春節戰備實況。圖/軍聞社

國防部今天披露陸軍蘭陽地區指揮部「反甲連」春節戰備實況，官兵在駐地內實施標槍飛彈戰備操演，透過縮短距離演練，熟悉射擊程序。

陸軍包括澎湖防衛指揮部、蘭陽指揮部、關渡指揮部，三個單位的反裝甲連，都配備標槍飛彈。部分聯兵旅與花東防衛部反甲連則仍使用線導型的拖式飛彈，預計換裝無線導引的「拖式2B反裝甲飛彈」。

陸軍一般岸置火力較難攻擊在水上行進中的氣墊船、沖翼艇這類高速目標，尤其是在夜間或濃霧時，更難命中。軍方因此將標槍飛彈重點部署在有河口與適合登陸地型的防務上，執行反突擊、反登陸任務，攻擊水面目標。每年漢光演習實兵操演「淡水河反突擊」科目中常可見標槍飛彈部署，蘭陽指揮部的裝備較少曝光。

軍聞社今天報導，蘭陽地區指揮部反甲連春節期間進行營區整體安全防護演練，並模擬各項可能發生狀況，確保處置得宜。官兵並在駐地內實施標槍飛彈戰備操演，透過縮短距離演練，熟悉射擊程序，提升部隊戰鬥能力。

蘭陽地區指揮部反甲連長吳鴻昌少校受訪表示，身為一連之長，必須「以身作則」，帶領官兵弟兄「一起做」，給予家人般的照護，使官兵把連隊當「家」，才能讓他們願意留營，鞏固部隊戰力。

陸軍蘭陽指揮部擔任守護蘭陽地區戰備及災防安全任務，為使官兵訓練更貼近戰場景況，於去108年起開始進訓三軍聯訓基地執行「聯勇」操演，傳隨後留營率即明顯下降，但軍方曾澄清，部隊留營率現已恢復。

飛彈 陸軍 漢光演習

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