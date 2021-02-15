黃金運台解密 監院于右佑老鄉 烽火下這招都用上了

國共內戰末期，國民政府「國庫黃金運送台灣行動」廣為人知，較不為世人所知的是，當年位在南京的監察院，為了保存來台復院的資金，也曾秘密地從大陸將黃金運送來台；前期作業甚至以人力方式運送，第一批黃金運送者張其祥，為了避人耳目，於是把黃金綁在身上，堪稱真正的「腰纏萬貫」。

張其祥祖籍山西省，和第一任監察院長于右任同鄉，出生地主世家，讓他得以在民國初年就受過新式教育，當過小學校長；1937年對日戰爭爆發，張其祥被祖父送到南京的監察院擔任雇員，由於和于右任的地緣關係，當時不少監院職員都是山西籍的。

對日抗戰勝利後，國共內戰隨之爆發。國民政府遷台之際，張其祥也隨山西省國大代表及部隊搭船經由海南島輾轉來台，不同於其他人的是，張其祥身負一項于右任親自囑託的秘密任務，負責將監察院在台復院的第一批黃金帶來台灣。

張其祥不只將黃金綁在身上，且為了確保那些黃金送達，在整個運送旅程都不敢洗澡或換衣服，以致於後來捆綁黃金的腰部患了嚴重的濕疹，老毛病從此糾纏一甲子，直到90多歲才好轉。

來台後，張其祥在監察院先後擔任錄事、書記、科員、科長、 簡任調查專員，1985年退休時為簡任秘書兼室主任。監察院資深職員回憶，張其祥和監院一同走過烽火歲月，有著真正的革命情感，也因為如此，張其祥退休後仍三不五時會到監察院來走走，其聲音宏亮，經常在辦公室聽見中氣十足的聲音，就知道張其祥又來看大家了。2018年，張其祥以102歲高齡辭世。