陽明山神秘鬼影戰士 直擊「天龍八煙」斷管秘湯遺跡

陸軍航特部前年起派遣特戰部隊進駐陽明山八煙地區，執行重點目標防護與嵌制要道的中樞防務，營區「八煙天龍」成為當地地標。營區內雖有終年噴氣的大型硫磺坑口，還是陽明山大屯火山監測站採氣採水的觀測重點，但完全不影響部隊戰訓與生活，特戰戰士能利用山區小徑行蹤飄乎，甚至在樹間利用繩降攀盪倏忽來去。特戰知名甲種特勤隊「自強中隊」因基地在屏東而被稱作「涼山一群鬼」，特戰官兵現也正在陽明山八煙寫下他們的傳奇。

特戰部隊駐守的「天龍八煙」營區，經過大門崗哨與「一分鐘戰備班」舍房後，透過長長山區小徑，就能抵達這處位於硫磺坑口邊緣平台的營區。俯看營區，平房式的營舍、CQB、野外求生戰鬥訓練場儼然，連部前甚至有小小的花園水池，養著野生活魚。部隊官兵不斷進行車輛、通訊裝備的保養與擦拭。

科技部大屯火山觀測站研判特戰八煙營區的硫磺坑口是火山口，地形有部分人為特徵，是因聚落早年將之作為垃圾坑。特戰部隊進駐當地前，航特部也對營區周邊地理、歷史進行深入研究。

根據航特部資料顯示，八煙舊稱「三重橋」，由於早期山區進出不便，因此架有三座板橋，以方便居民進出，衍生三重橋的地名。然而八煙這個地名，是個美麗的錯誤。據稱三重橋於日據時期開始開採硫磺礦，1945年後，政府拓寬金包里大路為陽金公路，可通行汽車，當時公路局於三重橋設立巴士站牌時，看見此地硫磺礦區白煙冉冉，共有八處硫磺地熱在冒白煙，因此站牌命名為「八煙站」，於是八煙從此成了三重橋的新地名迄今。

而據據軍方的紀錄，八煙營區過去曾分別由台北衛戍師新兵隊、176旅基幹動員營以及關指部裝騎連駐守，108年調整由特指部特戰連進駐，擔任山區重要衛戍部隊；負責扼控地區關鍵要點，遂行重要目標防護，並依令支援災害防救任務。

而駐守八煙營區的特戰連，平時除依計畫實施駐地訓練外，並持續強化特戰專業專長職能訓練，置重點於六項核心職能，計有山地特種戰技、手步槍應用射擊、戰繩、限制空間戰鬥、戰傷救護及小部隊特種作戰等六要項，強化特戰戰力。

而由於八煙營區鄰近硫磺口，前陸軍176旅駐防時，曾以兵工自建方式，在營區內搭設溫泉湯屋供官兵使用，後經相關業管援引溫泉法規範，以部隊未取得合法水權，要求拆除溫泉管線，目前已無使用，但迄今仍保持原貌。

記者訪問到當時負責興建湯屋的176旅退役官兵，指溫泉管引自坑口周邊的野溪，「溫泉源頭隨便採都有」，由於泉質純粹，湯屋早年成為軍方高層的「秘湯」，上級督導時順便泡湯，也成為官兵特有的福利。