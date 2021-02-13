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大年初二共軍2電偵機侵我防空識別區 空軍反制

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
中共解放軍運8反潛機、運8技術偵察機（如圖、同型機）各一架次，今天進入我西南防空識別區。圖／國防部提供
中共解放軍運8反潛機、運8技術偵察機（如圖、同型機）各一架次，今天進入我西南防空識別區。圖／國防部提供

國防部在大年初二發布西南空域空情動態，中共解放軍運8反潛機、運8技術偵察機各1架次，今（13）日進入我西南防空識別區，空軍除派遣空中巡邏兵力應對外，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監等措施。

根據國防部紀錄，這是本（2）月第8日有共機進入我防空識別區的紀錄。

【中央社／台北13日電】

今天是大年初二，國防部晚間發布共機動態，2架運8侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

國防部公布2架次共機分別是運8反潛機、運8技術偵察機，這也是農曆春節假期以來，國防部首度公布有共機侵擾台灣西南空域。

空軍表示，派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

民進黨立委林俊憲在臉書貼文指出，從去年開始，共機頻頻騷擾台灣的周邊空域，空軍弟兄隨時待命準備升空攔截，當然過年也不例外，站在第一線守護台灣安全，讓全國人民有個安心的假期，值得致上最高敬意。

他說，中國明知道農曆年的重要性，卻還選擇此時來騷擾台灣，新年一開始就破壞兩岸關係，觸了最大的霉頭。

共機持續擾台，國防部自去年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態。

中共解放軍運8反潛機（如圖、同型機）運8技術偵察機各一架次，今天進入我西南防空識別區。圖／國防部提供
中共解放軍運8反潛機（如圖、同型機）運8技術偵察機各一架次，今天進入我西南防空識別區。圖／國防部提供
中共解放軍運8反潛機、運8技術偵察機各一架次，今天進入我西南防空識別區。圖／國防部提供
中共解放軍運8反潛機、運8技術偵察機各一架次，今天進入我西南防空識別區。圖／國防部提供

國防部 解放軍 空軍

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