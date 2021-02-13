漫繪海軍獲好評 「陸海空三美賀節圖」未獲核定好可惜

海軍司令部在農曆春節期間在臉書粉專推出「漫繪海軍」系列賀節圖，動漫畫風備受好評。作者一張「陸海空三美賀節圖」日前提早在軍內曝光，最後雖未列核定的官版，但卻獲軍內營外頗高的網路討論度。

海軍司令部表示，這一系列賀節圖緣由是因去年底海軍在臉書上推出「漫繪海軍」系列，廣受網友好評，因此海軍規劃除了傳統的電子賀圖外，再請「漫繪海軍」的作者黃旻軒中尉繪製漫畫版的拜年賀圖，展現海軍慶賀春節不同的風格。

不少網友留言肯定海軍這系列賀節漫圖的畫風，建議可以考慮周邊產品，好好行銷應該會紅！