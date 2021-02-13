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漫繪海軍獲好評 「陸海空三美賀節圖」未獲核定好可惜

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍司令部在農曆春節期間在臉書粉專推出「漫繪海軍」系列賀節圖，動漫畫風備受好評。作者一張「陸海空三美賀節圖」日前提早在軍內曝光，最後雖未列核定的官版，在網路上卻獲頗高討論度。圖/取自軍内網路社群
海軍司令部在農曆春節期間在臉書粉專推出「漫繪海軍」系列賀節圖，動漫畫風備受好評。作者一張「陸海空三美賀節圖」日前提早在軍內曝光，最後雖未列核定的官版，在網路上卻獲頗高討論度。圖/取自軍内網路社群

海軍司令部在農曆春節期間在臉書粉專推出「漫繪海軍」系列賀節圖，動漫畫風備受好評。作者一張「陸海空三美賀節圖」日前提早在軍內曝光，最後雖未列核定的官版，但卻獲軍內營外頗高的網路討論度。

海軍司令部表示，這一系列賀節圖緣由是因去年底海軍在臉書上推出「漫繪海軍」系列，廣受網友好評，因此海軍規劃除了傳統的電子賀圖外，再請「漫繪海軍」的作者黃旻軒中尉繪製漫畫版的拜年賀圖，展現海軍慶賀春節不同的風格。

不少網友留言肯定海軍這系列賀節漫圖的畫風，建議可以考慮周邊產品，好好行銷應該會紅！

對於未獲核定的「陸海空三美賀節圖」，窄裙美腿和萌系畫風在軍中受到討論，最後未列官方粉專，並獲極多分享。海軍說這張是作者自繪。不少軍內網友認為，這張畫風開放的作品未獲官版核定好可惜。

海軍司令部在農曆春節期間在臉書粉專推出「漫繪海軍」系列賀節漫圖，動漫畫風備受好評。圖/海軍司令部臉書粉專
海軍司令部在農曆春節期間在臉書粉專推出「漫繪海軍」系列賀節漫圖，動漫畫風備受好評。圖/海軍司令部臉書粉專

海軍 春節

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