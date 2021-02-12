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陸軍機春節不擾台？ 國防部：三軍戰備不鬆懈！
大陸解放軍空軍軍機自2月1日起，幾乎天天闖進台灣西南空域防空識別區ADIZ，不過，長期追蹤軍機飛行路線的軍事迷發現從2月8日之後，已3天不見大陸軍機。有軍事迷開玩笑說：「大陸一樣要過年嘛！」。國防部表示，春節戰備不鬆懈，請國人放心。
根據國防部即時軍事動態專區統計，1月大陸軍機就有28天闖入台灣西南空域，而2月1日至8日，就來了7天，幾乎天天來闖。國軍派遣空中巡邏兵力、廣播驅離、防空飛彈追監應對。不過，自8日以後，已有3天不見大陸軍機闖入我西南空域防空識別區。
「這幾天只有美軍軍機出沒。」長期追蹤軍機飛行路線的周姓軍事迷說，他利用網路Flightradar24及planefinder全球即時飛機追蹤系統追蹤軍機，已有3天沒有追蹤到大陸軍機在台灣西南空域活動，只有美軍軍機P-8A巡邏機、MQ-4C海神無人機及RC-135偵查機和波音KC-135加油機出現。
另有軍事迷開玩笑說：「大陸一樣要過年嘛！沒甚麼好大驚小怪的。」這樣的情形就像早期金門前線，單打雙不打一樣，春節期間軍方一樣要放假過年，留守部隊加強戰備。
國防部表示，春節期間，三軍戰備部隊加強戒備，並嚴密掌控各項敵情動態，對於台海周遭的海空勤動態，國軍會運用聯合情監偵作為嚴密掌握。國軍戰備整備，不會因假期鬆懈，民眾可以放心、平安快樂的歡度春節。
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