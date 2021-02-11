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軍備局209廠發放4個月生產獎金 對外大量招募新血

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部軍備局生產製造中心第209廠近年在「CM-34 30公厘機砲裝步戰鬥車」、「新型81迫砲車」、「105公厘輪型戰車」、甚至未來的「裝甲偵搜戰鬥車」的研發及量產成果豐碩。圖／軍聞社
國防部軍備局生產製造中心第209廠近年在「CM-34 30公厘機砲裝步戰鬥車」、「新型81迫砲車」、「105公厘輪型戰車」、甚至未來的「裝甲偵搜戰鬥車」的研發及量產成果豐碩。圖／軍聞社

國防部軍備局生產製造中心第209廠近年在研發及量產成果豐碩，包括「CM-34 30公厘機砲裝步戰鬥車」、「新型81迫砲車」、「105公厘輪型戰車」、研發中「獵豹專案」的「裝甲偵搜戰鬥車」，帶動國軍各式戰甲砲車武器性能提升，提高國防自主產值。國防部今年特別核定加發4個月生產獎金給軍備局209廠全體人員，讓他們都能過一個快樂好年。

而為因應「CM-34 30公厘機砲裝步戰鬥車」將於110年起至112年邁入量產解繳高峰期，以及配合軍備局啟動「105公厘輪型戰車」、「裝甲偵搜戰鬥車」等兩項新式裝甲車重要研製案，軍備局生產製造中心特於1月25日委託「松盟科技股份有限公司」對外發布209廠招募新血公告，預計將招募209廠約聘僱技術人員等共計32人。

軍備局生產製造中心曾於108年對外招募209廠約聘雇人員20人，軍備局近兩年即為旗下的209兵工廠注入新血多達52人。而從最近兩年軍備局開出的209廠約聘僱人員的職缺工作內容，不難看出多數均以「各式戰甲砲車」專長的技術及作業人員為主，未來軍備局生產製造中心第209廠在國軍裝甲武器的國防自主角色將更形重要。

國防部軍備局生產製造中心第209廠未來除要承擔各式裝甲車研發及量產作業外，面對已服役近十年的CM32及CM33老雲豹甲車，也要負責陸軍兵工整備發展中心、各地聯保廠無法維修老雲豹甲車時的新料件籌獲任務，國防部以「高額生產獎金」及「持續對外招募新血」等雙管齊下政策來激勵209廠工作士氣的作法，外界不難理解。

國防部 國軍

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