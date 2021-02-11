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獨／拉法葉艦性能提升決定國防自主 中科院：全力以赴

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
中科院曾研發出使用彈箱斜射的海劍羚防空飛彈系統，但未獲海軍青睞。圖右為海劍羚飛彈（下）與艦射天劍二型飛彈（上）的模型。圖／軍聞社
中科院曾研發出使用彈箱斜射的海劍羚防空飛彈系統，但未獲海軍青睞。圖右為海劍羚飛彈（下）與艦射天劍二型飛彈（上）的模型。圖／軍聞社

據證實，在法方遊說競爭下，海軍六艘康定級（拉法葉）艦性能提升案，政策上決定採取「國防自主」模式，由中山科學研究院擔任主合約商，執行全案。原因是法方提供的升級案中，並未包括武器系統提升，而中科院在「海劍二」防空飛彈發展上已克服垂直發射技術，目前正與美方洛馬進行智財權授權或技轉協談程序。

對此，海軍司令部昨日表示，「不評論」。中科院則轉述計畫主持人說法，強調將全力滿足海軍需求，並克服垂直發射系統技術授權問題。

針對我國六艘康定級巡防艦性能提升案，傳法國已備妥輸出許可，但期限只到今年六月，傳希望藉此敦促我方確定建案，由法方承攬，排進民國一百一十年的國防預算案中。

但據透露，法方所提供康定級艦性能提升項目，僅有雷達、聲納與輪機，並不包括武器系統，即康定級艦長年來最令人詬病的海欉樹防空飛彈系統；法方雖曾建議可讓中科院單獨負責武器系統提升項目，但法方提出的提升案每艘就需要十一億餘美元，其中還不包括我已對法採購康定級艦「DAGAIE MK2干擾火箭發射系統升級」的八億元台幣。但若以法方提案再結合中科院獨立負責防空飛彈升級，每艘性能提升案價格可能需要三億四千萬美元、約百億元台幣，所費不貲。

國防部去年發布決標公告，海軍以八億一百五十五萬金千一百零三元預算，對法採購康定級艦「DAGAIE MK2干擾火箭發射系統升級」，全案由法國國防顧問公司DCI.DESCO得標。每艘康定級艦配備兩座電戰反制用的全自動化DAGAIE干擾彈發射系統，可發射十四枚各類型干擾彈與熱焰彈，預估民國一百一十二年一月底完成各艦升級。

而據證實，由於中科院所提六艘康定級艦性能提升方案，包括海劍二防空飛彈系統案，全案開價兩百億餘元台幣，較法國所提方案低廉。面對法方提升未有「原裝」武器系統升級案，海軍政策上因此決定採「國防自主」途徑，由中科院擔任全案主合約商，負責整合性能提升所需項目。

但據了解，中科院和法方對康定級艦性能提案的範疇不同，兩者應無法完全替代或直接比較；若中科院案也要提升搜索雷達與聲納性能，除非將艦上法方系統換掉，否則可能還是不能沒有法方介入。而中科院若也要比照法方項目提案，價格也壓不下去。

海軍人士表示，中科院藉由向美洛馬公司採購MK41垂直發射系統，藉由逆向工程取得海劍二與海弓三的垂直發射技術，但如今面臨實際應用，洛馬主張這項技術的智財權必須付費授權，而非由中科院採「偷師」作法「拷貝」，揚言若未完成相關程序，將拒絕出售後續中科院自行設計系統所需零件。細節須由中科院自行克服。

康定艦武器系統包括雄二反艦飛彈等，均為國造，艦艏的海欉樹防空飛彈（RIM-72C）是越戰時期遺留至今的產物，射程僅九千公尺，早不足應付艦艇防空需求，且彈體已老舊，延壽價格昂貴。中科院原研究出使用彈箱斜射海劍羚防空飛彈，但會破壞艦體匿蹤，海軍要求必須改為垂直發射，中科院一直到商購MK41垂直發射系統後，才取得相關技術。

據證實，在法方遊說競爭下，海軍六艘康定級（拉法葉）艦（如圖）性能提升案，政策上決定採取「國防自主」模式，由中山科學研究院擔任主合約商，執行全案。海軍康定級巡防艦。圖／取自海軍司令部官網
據證實，在法方遊說競爭下，海軍六艘康定級（拉法葉）艦（如圖）性能提升案，政策上決定採取「國防自主」模式，由中山科學研究院擔任主合約商，執行全案。海軍康定級巡防艦。圖／取自海軍司令部官網

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