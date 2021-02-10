接近湯曜明人士 稱湯沒有向翁茂鍾買股票

媒體報導前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當往來，自翁茂鍾筆記內容顯示，前國防部部長湯曜明曾買進股票，收受翁饋贈襯衫，翁的佳和集團常拿到軍方標案。近湯人士出面為湯曜明否認買股情事，指翁茂鍾是湯曜明長子媳婦的舅舅，雙方有家人關係，餽贈襯衫事屬尋常。

自媒體報導後，湯曜明沒有公開澄清報導內容真偽，僅有過去舊屬幕僚出面代為說明，雖然宣稱患有巴金森氏症，但是去年11月湯曜明曾與多位親近的退役陸軍將領，一起在立法院附近知名的政商聚會場所喜來登飯店請客樓，接受商界人士宴請，湯曜明是主賓，在場人士形容，湯曜明話不多，無法判斷是否患有巴金森氏症。

據了解，翁茂鍾所餽贈的襯衫，價格約千元，樣式尋常，但在袖口繡有受贈者英文姓名。

鏡周刊報導，石木欽與翁茂鍾不當往來，軍方將領曾涉入，翁茂鍾筆記內容顯示，包括湯曜明、陳肇敏、鄧祖琳、顧崇廉與劉大鵬等國軍將領，均捲入買股案，由個人或妻子名義進股票。這份買股名單1998年左右開始記錄，內容記載湯曜明以黃翠梅名義，買進20張佳和集團股票，匯入款項110萬元，每股55元。

報導宣稱，翁筆記顯示，湯、陳二人收受翁饋贈襯衫，也買進翁股票，密集往來期間，翁的佳和集團狂做軍方生意，屢屢輕鬆拿下軍方標案，總金額逾2億元，直到湯卸下國防部長後，標案才快速減少。

近湯人士說，翁茂鍾是湯曜明大媳婦的舅舅，其實是家人關係，餽贈襯衫事屬尋常，沒有所謂買股的事。不過，這位人士沒有舉出任何證據證明湯曜明或者湯曜明的家人，的確沒有購買翁筆記所稱的股票。