搶救三種官兵 陸軍各營設「健康管理推廣中心」

陸軍在上月於各營級單位成立「健康管理推廣中心」，納管全軍BMI超標、心緒異常及體能測驗不合格人員。陸軍司令部表示，此舉是為協助官兵落實均衡營養、優質睡眠、多元運動、預防保健及自救互救等全人健康概念。

陸軍是三軍唯一推動「運動員戰士」計畫的軍種，近年來成效斐然。為進一步輔導國軍基本體能驗測不合格的官兵，陸軍司令陳寶餘近期向下令，全軍體能不合格的官兵，即日起納入各營「健康管理推廣中心」管制；而「體重管理士」，兼任體能管理，輔導體能不及格者運動，直至驗測及格才能解除管制。

陸軍司令部證實，陸軍自109年12月起，指導各單位營級衛生排（組）個別設置「健康管理推廣中心」，協助官兵落實均衡營養、優質睡眠、多元運動、預防保健及自救互救等全人健康概念，亦能推廣健康理念到家人，期使官兵能保持身心在最佳狀態，有效提升部隊戰力。

陸軍司令部表示，各單位「健康管理推廣中心」藉由官兵年度體檢結果，將二、三級異常、BMI超標，包括男性大於27，女性大於25以上、心緒異常及體能測驗不合格等人員納入管制：體能不合格人員，除自我要求及訓練外，平日配合單位內體能輔訓、每季合格簽證及年度體能鑑測等作法，納入「健康管理推廣中心」定期實施追蹤管控，以提升體能訓練成效。年度體檢二、三級異常人員管制完成回診；BMI超標人員，每兩周量測管控；心緒異常人員協助轉介專業機構等機制，協助官兵身心調整在最佳狀態。