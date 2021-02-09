三軍聯訓基地睦鄰 國防部：將優先裝隔音氣密窗

位於屏東恆春半島的「三軍聯訓基地」，演訓長期影響當地居民生活，民進黨立委莊瑞雄今天邀國防部次長李宗孝南下談睦鄰回饋，李宗孝表示，希望儘快進行隔音氣密窗安裝。

位於車城鄉及恆春鎮的三軍聯訓基地，演訓長期以來影響當地居民生活，2個鄉鎮長不斷要求提高回饋金，居民爭取裝氣密窗10多年，由於補助施行細節居民一直有疑慮，至今仍沒能執行。

民進黨籍立委莊瑞雄今天邀李宗孝南下，與2個鄉鎮長、村里長及鄉鎮代表等舉行座談，莊瑞雄表示，未來可望將聯訓基地拆為2個訓場，可增加睦鄰回饋金，目前2鄉鎮回饋金各新台幣1000萬元，如果拆成2個訓場，恆春與車城可增加回饋金各800萬與600萬元。

莊瑞雄表示，部分鄉鎮對於裝氣密窗的施行細節有疑慮，未來如果增加睦鄰回饋金後，多出來的金額會要求軍方及各鄉鎮規劃裝設氣密窗及相關隔音設施。

李宗孝表示，3月起演訓部隊進駐恆春，就會開始針對恆春機場直升機起降飛行噪音進行監測，如符合補助規定，希望儘快進行第一階段的氣密窗安裝，並持續研議聯訓基地分拆成2個訓場的作業。